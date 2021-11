Das „Pattaya Music Festival“ ist zurück. Zur Ankurbelung des Inlandstourismus wird es dieses Jahr an vier Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgerichtet. Foto: Pr Pattaya

PATTAYA: Nur noch wenige Stunden, dann fällt der Startschuss zum „Pattaya Music Festival 2022“, das nicht nur die Öffnung der Stadt für die Rückkehr zum Tourismus markiert, sondern auch Pattayas Schritt in die neue Normalität.

Gerockt und gefeiert wird am Freitag und Samstag jeweils von 16.00 bis 01.00 Uhr – umsonst und draußen – am und auf dem Strand!

Programm am Freitag

Programm am Samstag

Zu den Headlinern am ersten Festivalwochenende gehören bekannte thailändische Bands und Stars der thailändischen Musikindustrie wie Urboy TJ, Polycat, Labanoon und T-Bone am Freitag und Stamp, Joey Boy Moderndog,The Parkinson sowie J Jetrin am Samstag.

Drei Festivalbereiche

Nord-Pattaya: Nahe dem Dusit-Thani-Hotel am nördlichen Beginn der Beach Road (Google Maps)

Pattaya Klang: Nahe dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach (Google Maps).

Süd-Pattaya: Nahe dem Einkaufszentrum Royal Garden Plaza am südlichen Ende der Beach Road (Google Maps).

Covid-19-Regeln

Abstand & Maske: Die Besucher werden zur Befolgung der Regeln zur sozialen Distanz und Nasen-Mund-Schutz-Pflicht aufgefordert – auch, wenn alle Konzerte im Freien stattfinden.

Kapazität: Zur Erfüllung der strengen Seuchenschutzbestimmungen wird die Besucherzahl in jedem Bühnenbereich auf 500 Personen begrenzt. In den Konzertbereichen werden für die Besucher Sitzplätze bereitstehen, die im Einklang mit den Abstandsregeln angeordnet sind.

Impfung: Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, nur Besuchern Einlass in die Bühnenbereiche zu gewähren, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. An den Eingangsschleusen wird eine Kontrolle des Impfnachweises erfolgen.

© K.Pornsatid / Adobe Stock

Check & Clean: Temperaturkontrollen und Handdesinfektionsmittel werden in allen Veranstaltungsbereichen zur Verfügung gestellt.

Hobby-Drohnen: Der Einsatz von privaten Drohnen ist auf dem Festival verboten.

Mehr erfährt man auf Facebook und telefonisch beim Pattaya Call Center unter der Kurzwahl 1337.