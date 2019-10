Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

PATTAYA: Schwer verletzt wurde ein chinesischer Tourist, der frühmorgens seinen Freunden auf der Ladefläche eines Bahtbusses seine akrobatischen Fähigkeiten zeigen wollte und auf die Fahrbahn fiel.

Der 27-Jährige wurde von Sanitätern am Unfallort behandelt und im kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Der Urlauber hatte mit seinen Freunden den Bahtbus für die Fahrt zum Hotel gebucht. Nach dem Zwischenfall brachte der Bahtbus-Fahrer die Freunde zum Hotel in Jomtien.