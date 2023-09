Von: Björn Jahner | 20.09.23

CHIANG MAI: Die Einwohner von Chiang Mai im Norden Thailands und die Chefberaterin der Charta der thailändischen Pattana-Partei, Kanchana Silpa-archa, scheinen völlig unterschiedliche Meinungen zu haben, wenn es darum geht, China um einen neuen Panda zu bitten.

Die Menschen im Norden wollen, dass die Regierung China um einen Ersatz für Lin Hui bittet, die letzte weibliche Pandabärin des Chiang Mai Zoos, die am 19. April im Alter von 21 Jahren starb.

In einem aktuellen Facebook-Beitrag forderte Kanchana die Behörden jedoch auf, keinen weiteren Panda nach Thailand zu holen, da diese seltenen Tiere in China besser aufgehoben seien.

„Ich liebe Pandas und alle Tiere und möchte für ihr Glück sorgen“, sagte sie. „Wir haben gute Arbeit bei der Aufzucht von Lin Hui, Chuang Chuang und Lin Bing im Chiang Mai Zoo geleistet, aber die Panda-Zone ist zu klein.“

Kanchana, die in der vorherigen Regierung als Beraterin des Umweltministeriums tätig war, erklärte, dass die Panda-Zone im Zoo nur ein klimatisierter Raum ist, in dem sich die Tiere während der heißen Sommer in Thailand wohl fühlen.

Im Vergleich dazu verfügen chinesische Zoos über einen natürlichen Lebensraum, in dem die Pandas frei herumlaufen können, sagte sie.

Foto: The Nation

Sie fügte hinzu, dass die Kosten für das „Ausleihen“ eines Pandas aus China ebenfalls zu hoch seien. Dieses Geld könne man stattdessen für die Beschaffung von Nahrung und Unterkünften für thailändische Tiere wie Elefanten ausgeben, sagte sie.

„Thailands Wildtiere könnten aufgrund der drohenden Dürre ein schwieriges Jahr vor sich haben. Deshalb sollten wir uns zuerst darauf konzentrieren, ihnen zu helfen“, betonte sie.

Pallop Saejew, Präsident des Tourismusrates von Chiang Mai, sagte, dass ein Panda in der Provinz zur Förderung des Tourismus und der lokalen Wirtschaft beitragen wird.

„Jeder liebt Pandas und nicht alle Länder können sie haben“, sagte er. „Die Menschen in den Nachbarländern können Chiang Mai besuchen, um die Pandas zu sehen, da es billiger und einfacher ist, als nach China zu fliegen.“

Pallop fügte hinzu, dass die Pandas auch ein Symbol für die bilateralen Beziehungen zwischen Thailand und China sind und ein Zeichen dafür, dass China uns vertraut, dass wir uns um die geschätzten Tiere kümmern.

Während seines Besuchs in Chiang Mai in der vergangenen Woche erklärte Premierminister Srettha Thavisin gegenüber der Presse, dass die Bitte um einen Panda als Botschafter des guten Willens auf der Tagesordnung seines China-Besuchs im Oktober stehen werde.

Thailand hat bisher zwei Pandas aus China beherbergt.

Lin Hui und Chuang Chuang kamen am 12. Oktober 2003 als Leihgabe des Erhaltungs- und Forschungszentrums für Große Pandas in Wolong in Thailand an.

Durch künstliche Aufzucht brachten sie am 27. Mai 2009 ein Pandaweibchen namens Lin Bing zur Welt. Lin Bing wurde am 28. September 2013 nach China gebracht. Ihr Vater, Chuang Chuang, starb im Alter von 19 Jahren am 16. September 2019 im Chiang Mai Zoo.