Von: Björn Jahner | 20.04.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Lin Hui, der letzte weibliche Große Panda im Chiang Mai Zoo, ist am Mittwochmorgen (19. April 2023) im Alter von 21 Jahren gestorben.

Lin Hui war in ärztlicher Behandlung, seit sie am Dienstag (18. April 2023) ungewöhnliche Symptome zeigte. Die Todesursache ist noch nicht geklärt, aber nach Angaben des Zoos war es wahrscheinlich ein natürlicher Tod.

Die Lebenserwartung eines Großen Pandas beträgt in freier Wildbahn 15 bis 20 Jahre, in Gefangenschaft können sie jedoch bis zu 30 Jahre alt werden.

Der Vorsitzende der Zoologischen Parkorganisation von Thailand, Dechboon Maprasert, bestätigte, dass die Beamten angewiesen wurden, Lin Hui sofort zu behandeln, nachdem sie am Dienstag um 11.30 Uhr ungewöhnliche Symptome zeigte.

Laut der Erklärung des Chiang Mai Zoos vom Dienstag blutete ihre Nase.

Der Chiang Mai Zoo bat mehrere chinesische Behörden um Hilfe, darunter die Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding und das chinesische Generalkonsulat in Chiang Mai, so Khun Dechboon.

„Thailändische und chinesische Experten behandelten Lin Hui, bis sie am Mittwoch um 01.10 Uhr friedlich starb“, fügte er hinzu.

Er sagte, dass Lin Hui wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben sei. Beamte der thailändischen und chinesischen Behörden arbeiten zusammen, um die genaue Todesursache zu ermitteln.

Lin Hui wurde am 28. September 2001 geboren und kam zusammen mit Chuang Chuang am 12. Oktober 2003 als Leihgabe des Erhaltungszucht- und Forschungszentrums für Große Pandas in Wolong, China, nach Thailand.

Lin Hui und Chuang Chuang waren von China als Botschafter des guten Willens geschickt worden. Sie brachten am 27. Mai 2009 ein Panda-Weibchen namens Lin Bing zur Welt.

Lin Bing wurde am 28. September 2013 nach China geschickt, aber die Rückkehr von Lin Hui und Chuang Chuang – die ursprünglich für dasselbe Jahr geplant war – wurde auf dieses Jahr verschoben, um die starken Beziehungen zwischen Thailand und China zu demonstrieren.

Chuang Chuang starb im Alter von 19 Jahren am 16. September 2019.