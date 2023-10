Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der Leiter des internationalen Flughafens von Chiang Mai ist zuversichtlich, dass mehr ausländische Touristen, insbesondere aus China und Südkorea, anreisen werden, wenn der Flughafen ab nächsten Monat 24 Stunden in Betrieb ist.

Der Direktor des Flughafens, Wing Commander Ronnakorn Chalermsaenyakorn, teilte der Presse mit, dass man nun dabei sei, die notwendigen Informationen von allen betroffenen Regierungsbehörden zu sammeln, um sie der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) vorzulegen und eine Genehmigung für den vorübergehenden Betrieb des Flughafens rund um die Uhr zu beantragen.

Ronnakorn betonte, dass er davon ausgehe, dass die CAAT den 24-Stunden-Betrieb innerhalb dieses Monats genehmigen werde. Er rechnet damit, dass der Flughafen Chiang Mai ab dem 1. November den 24-Stunden-Betrieb aufnehmen wird.

Der Flughafen werde später Informationen und Unterlagen vorbereiten, um die Genehmigung für einen permanenten 24-Stunden-Betrieb zu beantragen, fügte er hinzu.

In den vergangenen 35 Jahren war der Flughafen von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht in Betrieb.

In Notfällen musste der Flughafen eine Genehmigung für den Betrieb nach Mitternacht beantragen, was einige Zeit in Anspruch nahm.

Mit der Genehmigung für einen 24-Stunden-Betrieb wäre es für den Flughafen einfacher, auf die Bedürfnisse der Airlines in Notfällen zu reagieren, und es würde zu mehr Sicherheit führen, fügte Ronnakorn hinzu.

Der Flughafen von Chiang Mai bemüht sich um die Genehmigung für einen 24-Stunden-Betrieb, nachdem die Regierung die Visabefreiung für chinesische Touristen von jetzt bis Februar genehmigt hat, um den Tourismus anzukurbeln.

Ronnakorn sagte, dass das Zeitfenster nach Mitternacht es dem Flughafen ermöglichen würde, mehr Flüge aufzunehmen, insbesondere Charterflüge aus China im Einklang mit der Politik der Regierung zur Förderung des Tourismus.

Gegenwärtig gibt es 20 internationale Flüge von und nach Chiang Mai, von denen täglich sieben von und nach Shanghai, Jinhong, Kwangchow, Beijing, Chengdu, Kunming und Hangzhou gehen. Derzeit kommen täglich etwa 4.800 Passagiere aus China an, so Ronnakorn.

Vor der Pandemie gab es jedoch 31 internationale Flüge von und nach Chiang Mai, davon 14 Direktflüge nach China, mit denen täglich 8.800 chinesische Passagiere befördert wurden.

Nachdem die Regierung die Visafreiheit für chinesische Touristen eingeführt hatte, stieg die Zahl der chinesischen Ankünfte am Flughafen Chiang Mai von durchschnittlich 1.524 pro Tag auf etwa 2.000 pro Tag, informierte Ronnakorn.

Er erwartet, dass die Zahl um mindestens 30 Prozent über der durchschnittlichen Zahl vor der Einführung der Visumfreiheit liegt.

Er erklärte, dass der Flughafen auch mit mehr Charterflügen aus Südkorea rechne, um Golfbegeisterte während der Regenzeit anzulocken. Ronnakorn wies darauf hin, dass südkoreanische Touristen gerne nach 22.00 Uhr Charterflüge nach Chiang Mai nehmen, so dass die verlängerten Öffnungszeiten ihre Reisen erleichtern würden.

Er führte fort, dass auch andere betroffene Regierungsbehörden sich auf den 24-Stunden-Betrieb des Flughafens vorbereiten würden, darunter die Einwanderungspolizei und die für die Quarantäne von Tieren und Pflanzen zuständigen Landwirtschaftsbeamten. Auch Geschäftsbetreiber wie Geldwechselstuben, Restaurants und Cafés würden 24 Stunden lang arbeiten.

Santipong Bulyalert, Leiter des Büros der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Chiang Mai, sagte, dass sein Büro drei Zentren zur Unterstützung von Touristen eröffnet habe.

Die TAT-Büros am Flughafen würden täglich von 07.00 bis 23.00 Uhr arbeiten, am Tha Pae Gate in der Altstadt von Chiang Mai freitags, samstags und sonntags von 09.00 bis 17.00 Uhr und im TAT-Büro Chiang Mai werktags von 08.30 bis 16.30 Uhr.