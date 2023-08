Foto: The Nation

CHIANG MAI: Flughafenbetreiber Airports of Thailand Plc (AOT) gab am Donnerstag (24. August 2023) den offiziellen Startschuss für ein ehrgeiziges Entwicklungsprojekt am internationalen Flughafen Chiang Mai, das über einen Zeitraum von zehn Jahren laufen wird. Ziel dieses Projekts ist es, die Kapazität des Flughafens bis zum Jahr 2033 auf 20 Millionen Passagiere pro Jahr zu erhöhen.

Hochrangige Vertreter der AOT sowie des Flughafens versammelten sich am Donnerstag zu einer Veranstaltung im Wintree City Resort in der Provinz Chiang Mai. Hier wurden Partnern und potenziellen Investoren das Projekt, seine Ziele und der geplante Zeitrahmen vorgestellt.

Sarayuth Jampa, stellvertretender Direktor des internationalen Flughafens Chiang Mai, leitete das Seminar und informierte die Teilnehmer darüber, dass der Flughafen derzeit eine maximale Kapazität von 8 Millionen Passagieren pro Jahr hat. Vor dem Ausbruch von Covid-19 verzeichnete er jährlich einen Anstieg der Passagierzahlen um 11 Prozent.

Im Jahr 2019 überschritt die Passagierzahl am Flughafen Chiang Mai die 10-Millionen-Marke, was ihn zum viertgrößten Flughafen der AOT machte. Dies führte dazu, dass die Behörde einen Entwicklungsplan erstellte, um die Kapazität weiter auszubauen.

Foto: The Nation

Khun Sarayuth betonte auch, dass der Flughafen aufgrund des starken Wettbewerbs unter den inländischen Billigfluggesellschaften ein steigendes Passagieraufkommen verzeichnete. Die meisten ausländischen Ankünfte waren chinesische Touristen, die die nördliche Region bereisen wollten.

Während des Seminars wurde bekanntgegeben, dass die AOT das Entwicklungsprojekt des Flughafens Chiang Mai in zwei Phasen unterteilt hat: Die erste Phase erstreckt sich von 2022 bis 2029 und umfasst die Durchführung von Machbarkeitsstudien und Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie den Bau und die Modernisierung von Einrichtungen.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich drei Jahre dauern, von 2026 bis 2029, und die erste Phase wird ab 2030 eine Kapazität von 16,5 Millionen Passagieren pro Jahr für die Öffentlichkeit bieten.

Die zweite Ausbauphase ist für den Zeitraum von 2030 bis 2033 geplant und wird die Kapazität des Flughafens auf 20 Millionen Passagiere erweitern. Bis 2033 wird der Flughafen mit seinen 38 Flugzeugpositionen in der Lage sein, 31 Flüge pro Stunde abzuwickeln.

Zu den geplanten Bauprojekten oder Modernisierungen gehören Start- und Landebahnen sowie Rollwege, eine Flugzeugbetankungsanlage, nationale und internationale Passagierterminals, Bürogebäude für Flughafen- und Fluglinienbeamte, Parkplätze, interne Straßen, ein Umspannwerk und eine Abwasseraufbereitungsanlage.

Das TCMA-Konsortium, das mit der Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts beauftragt ist, berichtete über den Fortschritt bei der Umweltverträglichkeitsstudie und die Pläne für öffentliche Anhörungen. Es versicherte der Öffentlichkeit, dass die beiden Phasen des Entwicklungsprojekts keine Ausdehnung des Flughafengeländes mit sich bringen würden, die die umliegenden Gemeinden beeinträchtigen könnte.

Der internationale Flughafen Chiang Mai erstreckt sich über eine Fläche von 1.605 Rai (256 Hektar) im Unterbezirk Suthep, etwa 3 Kilometer westlich des Stadtzentrums von Chiang Mai.