BANGKOK: Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) sorgt sich über eine erhöhte Coronavirus-Übertragung, da sich Zehntausende Menschen über das lange Wochenende in ihre Heimatprovinzen begeben haben. CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin drängt die Reisenden, nach der Ankunft an ihrem Reiseziel zu Hause zu bleiben und die in der Provinz erlassenen Vorschriften zu befolgen.

Medien und Verkehrspolizei meldeten am Freitag kilometerlangen Stoßverkehr auf einer der am stärksten überlasteten Highway, der Straße 304 von Bangkok nach Nakhon Ratchasima. Aus Bangkok kommende Fahrzeuge verstopften den Mittraphab Highway in Richtung Nordostregion, ebenso die Straßen nach Pattaya und zu anderen östlichen Provinzen sowie den Asian Highway und die Pahonyothin Road im Norden.

Viele Bangkoker nutzten die viertägige Ferienzeit, die am Freitag mit dem Tag der Arbeit begann und am Montag mit dem Krönungstag endet. Weitere Menschen nahmen sich Dienstag frei und erhöhten ihre freien Tage auf sechs, da der kommende Mittwoch mit Visakha Bucha ein weiterer Feiertag ist.