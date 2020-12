BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Donnerstag 194 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, darunter 181 lokale Infektionen. Von den lokalen Fällen waren 172 thailändische Staatsangehörige und die restlichen neun Wanderarbeiter.

Von den 172 thailändischen Patienten leben 77 in Rayong, 20 in Samut Sakhon, 19 in Bangkok, 16 in Chonburi, 12 in Nonthaburi, sieben in Samut Prakan, je fünf in Tak und Chanthaburi, drei in Trat, zwei in Ratchaburi und je einer in Maha Sarakham, Nakhon Si Thammarat, Nong Khai, Pathum Thani, Kanchanaburi und Chachoengsao. Von den neun Migranten wohnen acht in Samut Sakhon und einer in Nonthaburi. Infektionen gibt es jetzt in 55 Provinzen, und die meisten Patienten meldet Samut Sakhon (1.634), gefolgt von Rayong (202), Chonburi (144), Bangkok (125) sowie Nakhon Pathom und Nonthaburi (jeweils 58).

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand stieg auf 6.884 - 4.862 davon wurden im Inland angesteckt, darunter sind 1.392 Arbeitsmigranten, 2.015 sind Rückkehrer. Bisher haben sich 4.240 Personen erholt und sind entlassen worden, während 61 Personen gestorben sind.