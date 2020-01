Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Puttipong Punnakanta, Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (MDES), drängt auf eine Fusion der beiden staatlichen Telekommunikationskonzerne CAT Telecom (CAT) und TOT.

Die Unternehmen sollen als NT Telecom zusammengeführt werden. Mitte Dezember diskutierte Puttipong die Fusion mit den Vorsitzenden von CAT und TOT in Anwesenheit der Gewerkschaftspräsidenten beider Organisationen. Die Teilnehmer kamen überein, dass die beiden Konzerne durch Beschluss des Regierungskabinetts fusionieren sollen. Laut dem Minister hat dessen Behörde landesweit eine effiziente digitale Infrastruktur und ein internationales Internet-Netzwerk geschaffen, um digitale Investitionen in Thailand anzuziehen. Darüber hinaus forciert MDES den Einsatz digitaler Technologien und Big Data, um das Einkommen der Bevölkerung zu erhöhen und ihr Leben zu verbessern, insbesondere von Menschen mit niedrigem Einkommen, Landwirten und Menschen in abgelegenen Gebieten.