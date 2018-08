Von: Michael Lenz | 19.08.18

PHNOM PENH: Cafés gibt es wie Sand am Meer. Um sich abheben von der Masse, muss man sich was einfallen lassen. Das dachte sich auch Chea Raty in Phnom Penh und eröffnete ein „Reptilien-Café“.

In dem kann man seinen Cappuccino oder Americano in Gesellschaft von Iguanas, Schildkröten, Schlangen, Spinnen, Insekten wie der Roten Riesenkakerlake und Heuschrecken schlürfen. Die Tiere habe er samt und sonders legal aus Thailand importiert, verriet Chea Raty der „Phnom Penh Post“. Das Reptilien-Café ist in einer Sackgasse zwischen den Straßen 450 und 173 im Bezirk Toul Tum Pung II gelegen und sehr schwer zu finden. Er sei inzwischen von Investoren angesprochen worden, die ihm helfen wollten, das Café zu vergrößern und an einen besseren Standort zu verlegen, sagte Chea Raty.