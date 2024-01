Kambodscha 2023: Meilensteine & Wandel

Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.24

PHNOM PENH: Das Jahr 2023 war für Kambodscha ein Jahr der bedeutenden Ereignisse. Bei den Parlamentswahlen am 23. Juli, die eine Rekordwahlbeteiligung verzeichneten, kam es zu einem friedlichen Machtwechsel. Der langjährige Premierminister Hun Sen übergab die Macht an seinen Nachfolger Hun Manet. Diese friedliche Machtübergabe markiert einen historischen Moment in der politischen Geschichte Kambodschas.

Zudem war Kambodscha erstmals Gastgeber der 32. Südostasienspiele (SEA Games) und der 12. ASEAN Para Games, die als "beste Spiele aller Zeiten" gefeiert wurden.

Nach der Wahl wurde Hun Manet am 22. August zum Premierminister des 7. Mandats gewählt. Hun Sen, der langjährige Premierminister, hat sich aus dem aktiven politischen Geschehen zurückgezogen, bleibt aber eine einflussreiche Figur im Hintergrund.

Yang Peou, Generalsekretär der Königlichen Akademie von Kambodscha, betonte, dass 2023 ein historischer Moment für Kambodscha war, da es erstmals gelang, einen friedlichen Machtwechsel zu vollziehen. Trotz des Führungswechsels blieben soziale Stabilität, Frieden und Sicherheit gewahrt.

Die Regierung unter Hun Manet setzt ihre Pentagon-Strategie um, die Frieden, Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung fördert. Die Regierung plant 2024 über 9 Milliarden Dollar in soziale Angelegenheiten, Bildung, Berufsausbildung und Gesundheitswesen zu investieren.

In der Außenpolitik verfolgt Hun Manet eine aktive, dynamische und strategische Linie. Thong Mengdavid vom Asian Vision Institute beschrieb Kambodschas Außenpolitik als ausgewogen, klug und pragmatisch. Manet betonte in seiner Rede vor der 78. UN-Generalversammlung Kambodschas Streben nach Frieden und multilateralem System. Er setzt sich für eine friedliche Lösung in internationalen Konflikten ein und fördert die wirtschaftliche Diplomatie, um Investitionen, Handel und Regierungsbeziehungen zu stärken.

Die SEA Games im Mai waren ein herausragender Erfolg für Kambodscha, das mit 81 Gold-, 74 Silber- und 127 Bronzemedaillen einen neuen Rekord aufstellte. Yang Peou beschrieb die Ausrichtung der Spiele als bemerkenswert und beispiellos. Erstmals bot das Land allen teilnehmenden Athleten und ihren Teams kostenlose Unterkunft und Verpflegung an.