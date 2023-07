Von: Björn Jahner | 16.07.23

Ein kambodschanisches Bier steht in einer Bar der Ausgehmeile „Pub Street“ in Siem Reap auf dem Tisch. Foto: picture alliance/dpa/dpa-zentralbild | Soeren Stache

SIEM REAP: Obwohl Bier in Kambod­scha eine lange Tradition hat und ein fester Bestandteil der kambodschanischen Kultur ist, sind die Wurzeln der Bierherstellung und -kultur in dem Land eng mit der deutschen Einfluss­nahme verbunden.

In den 1960er Jahren, während der Präsenz deutscher Berater in Kambodscha, wurde die erste kommerzielle Brauerei des Landes, Cambrew Ltd., gegründet. Die deutschen Berater brachten ihr Wissen und ihre Expertise in der Bierherstellung ein und halfen bei der Etablierung der Brauerei. Dies führte zur Einführung des ersten kommerziellen Biers in Kambodscha, dem Angkor Beer. Die deutsche Einflussnahme auf die Bierindustrie in Kambodscha war ein wichtiger Faktor für den Beginn der Bierproduktion im Land.

Deutscher Stil bürgt für Qualität

Die deutschen Wurzeln sind auch in den Biersorten zu erkennen, die in Kambodscha beliebt sind. Zum Beispiel ist das Angkor Beer ein helles Lagerbier mit einem erfrischenden Geschmack und einem leichten Körper, das dem deutschen Stil ähnelt. Es ist in ganz Kambodscha weit verbreitet und wird oft bei gesellschaftlichen Anlässen und Feierlichkeiten getrunken. Die deutsche Brautradition spiegelt sich in der Qualität des Biers wider, das nach deutschen Standards hergestellt wird.

Cambodia Beer hat eine lange und bewegte Geschichte, die bis ins Jahr 1960 zurückreicht, als es erstmals eingeführt wurde. Im Jahr 1991 wurde die Brauerei von der Carlsberg Group, einem renommierten dänischen Brauunternehmen, übernommen. Dies markierte einen Wendepunkt für Cambodia Beer, da Carlsberg ihre Expertise und fortgeschrittenen Brautechniken einbrachte, um die Marke wiederzubeleben. Die Partnerschaft zwischen Cambrew und Carlsberg führte zur Schaffung einer erstklassigen Brauanlage, die es Cambodia Beer ermöglichte, internationale Standards zu erfüllen und den Marktanteil zu erweitern.

Nach dem Bestaunen der steinernen Zeugen von Angkor endet ein dehydrierter Tag am besten in der „Pub Street“. Foto: picture alliance/ANN / The Nation

Eine weitere bekannte Biersorte in Kambodscha ist Anchor Beer. Dieses Bier wird von der Khmer Brewery Limited hergestellt und ist ebenfalls sehr beliebt. Anchor Beer ist ein dunkles Lagerbier mit einem malzigen Geschmack und einem volleren Körper im Vergleich zu Angkor Beer. Es hat eine treue Fangemeinde und wird oft in Bars und Restaurants in ganz Kambodscha angeboten.

Innovative Craft-Bierszene

Darüber hinaus hat die deutsche Bierkultur auch zur Entwicklung von Craft-Brauereien in Kambodscha beigetragen. Craft-Brauereien haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen und bieten eine Vielzahl von handwerklich gebrauten Bieren an. Diese Craft-Biere sind in der Regel von höherer Qualität und bieten eine breite Palette von Geschmacksrichtungen und Stilen, die sowohl lokale als auch internationale Bierliebhaber ansprechen. Einige der bekannten Craft-Brauereien in Kambodscha sind zum Beispiel Kingdom Breweries und Cerevisia Craft Brewery. Dieser Trend ähnelt der Entwicklung der Craft-Bier-Szene in Deutschland, in der kleine, unabhängige Brauereien mit Fokus auf Qualität und Vielfalt entstanden sind.

Es ist auch erwähnenswert, dass deutsche Bierfeste, wie das berühmte Oktoberfest, in Kambodscha gefeiert werden. Diese Veranstaltungen ziehen viele Besucher an und sind eine Gelegenheit, deutsche Biersorten und die Bierkultur zu genießen. Es ist ein weiterer Beweis für den deutschen Einfluss auf die Bierkultur in Kambodscha.

Biergärten ein Ort der Gemeinschaft

Was die Bierkultur in Kambod­scha besonders macht, ist die Tatsache, dass Bier ein gemeinschaftliches Getränk ist, das oft in Gesellschaft getrunken wird. Es ist üblich, dass Freunde und Familienmitglieder sich nach der Arbeit oder an Wochenenden treffen, um gemeinsam Bier zu trinken und das Leben zu genießen. In vielen Restaurants und Bars gibt es spezielle Biergärten, in denen Menschen zusammenkommen, um Bier zu trinken, zu essen und sich zu unterhalten.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die deutschen Wurzeln einen erheblichen Einfluss auf die Bierherstellung und -kultur in Kambodscha haben. Die deutschen Berater und ihre Expertise haben den Grundstein für die Bierindustrie im Land gelegt und deutsche Biersorten und Brautraditionen haben sich im Laufe der Zeit etabliert. Die Verbindung zwischen Deutschland und der Bierkultur in Kambodscha bleibt bestehen und prägt weiterhin die Bierlandschaft des Landes.