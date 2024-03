Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.24

PHNOM PENH: Das achte Jahr der Mekong-Lancang-Kooperation markiert eine Ära der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Ein Modell der Effizienz und des gemeinsamen Fortschritts. Die Partnerländer blicken auf eine Zeit der stabilen Entwicklungen zurück.

Die Mekong-Lancang-Kooperation (MLC) steht nach acht Jahren der Zusammenarbeit als Beispiel für eine erfolgreiche Win-Win-Kooperation da. Dies bestätigt das kambodschanische Außenministerium und betont die stetigen Fortschritte in diversen Kooperationsfeldern. Die Initiative, die die sechs Anrainerstaaten des Mekong – Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam und China – umfasst, wurde mit dem Ziel gegründet, gemeinsame Entwicklungs- und Stabilitätsbestrebungen zu fördern.

Fundament für Stabilität und Wohlstand

Mit Stolz verkündet die kambodschanische Außenministerin Sok Chenda Sophea die Errungenschaften der Kooperation anlässlich des achten Jahrestags. Die MLC sei ein bedeutendes Fundament für die regionale Entwicklung und ein Katalysator für vielfältige Projekte, darunter in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Frauenförderung. Die Kooperation unterstreiche das gemeinsame Engagement für eine nachhaltige Zukunft und die Verbesserung des Lebensstandards in der gesamten Region.

Die Rolle des MLC-Sonderfonds wird besonders hervorgehoben – als zentrale finanzielle Quelle unterstützt er innovative Projekte, die zur ländlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung beitragen. Diese Projekte reichen von der Verbesserung der Wasserressourcen bis hin zur Förderung des Luftverkehrs und bieten so neue Perspektiven für die Entwicklung der Mekong-Region.

Die MLC wird auch in Zukunft eine treibende Kraft für die Region sein und mit anderen subregionalen Mechanismen harmonieren. Sie ergänzt Initiativen wie das Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) und Chinas Belt and Road Initiative (BRI), die eine integrative Entwicklung und Sicherheit in der Subregion vorantreiben. Diese Kooperationsformen sind essentiell für die Anpassung an die sich ständig ändernde geopolitische Landschaft.

Brücke der Kulturen und Wirtschaft

Die MLC hat nicht nur zu einer wirtschaftlichen Vernetzung beigetragen, sondern auch kulturelle und politische Bindungen zwischen den Mitgliedsländern gestärkt. Die Kooperation dient als Beispiel dafür, wie regionale Zusammenarbeit zur Lösung grenzübergreifender Herausforderungen wie Umweltschutz und Wassermanagement beitragen kann. Durch den Dialog und gemeinsame Projekte wird ein dauerhafter Frieden und Wohlstand in der Mekong-Region gefördert.