Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.23

PHNOM PENH: Zusatzabkommen zur Förderung der Flugverbindungen zwischen den Ländern unterzeichnet.

Ein frisch unterzeichnetes Zusatzabkommen zum Luftverkehrsabkommen (ASA) zwischen Kambodscha und der Schweiz könnte ein vielversprechender Katalysator für neue internationale kommerzielle Flüge in das Königreich sowie für einen Anstieg der europäischen Besucherzahlen sein, so Insider der Tourismus- und Zivilluftfahrtindustrie.

Die Vereinbarung wurde am 23. Mai in der Schweiz zwischen dem Leiter des Staatssekretariats für Zivilluftfahrt (SSCA), Mao Havannall, und der Direktorin für Luftverkehrspolitik und -strategie des Bundesamts für Zivilluftfahrt der Schweiz (FOCA), Francine Zimmermann, unterzeichnet, wie ein Sprecher des SSCA, Sinn Chanserey Vutha, bekannt gab.

Das neue Abkommen ergänzt das ASA vom 6. Januar 2007 und konzentriert sich hauptsächlich auf die Förderung der Flugverbindungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere mit dem Techo International Airport, der Anfang 2025 eröffnet werden soll und Phnom Penh bedienen wird, so der Sprecher.

"Mit diesem Vertrag werden die Fluggesellschaften beider Länder in die Lage versetzt, Flüge durchzuführen und ihre Rechte der fünften Freiheit wahrzunehmen...., da die Nachfrage nach Direktflügen zwischen beiden Ländern noch immer begrenzt ist", sagte er.

Chanserey Vutha bezog sich auf die Fünfte Freiheit der Luft oder "das Recht oder Privileg im Hinblick auf den planmäßigen internationalen Luftverkehr, das einem Staat von einem anderen Staat gewährt wird, um in dem Gebiet des ersten Staates Verkehr aufzunehmen und abzusetzen, der aus oder für einen dritten Staat bestimmt ist", wie von der UN-Agentur Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) definiert.

"Das Abkommen wird es den Fluggesellschaften ermöglichen, Marktforschung zu betreiben und neue Flüge anzubieten", fügte er hinzu und betonte, dass der neue Flughafen der Hauptstadt als 4F eingestuft wird und das Potenzial des Königreichs für Tourismus, Investitionen und große internationale Treffen verbessern wird.

Zur Erinnerung: Bei der Code-Bezeichnung "4F" bedeutet die Zahl "4", dass die Start- und Landebahn des Flughafens länger als 1.800 m ist, und der Buchstabe "F" besagt, dass die Start- und Landebahn für Flugzeuge mit einer Spannweite von bis zu, aber nicht einschließlich 80 m und einem Fahrwerk ausgelegt ist, bei dem die Außenkanten der äußersten Räder weniger als 16 m voneinander entfernt sind.

Er erklärte, dass die Zahl der internationalen Touristen, die nach Kambodscha fliegen, etwa zwei Fünftel ihrer Zahlen von 2019 beträgt, und prognostizierte, dass das Gesamtvolumen der ankommenden Passagiere im Jahr 2024 ungefähr dem von 2019 entsprechen wird.

Die erste Aussage von Chanserey Vutha wurde von den Zahlen des Tourismusministeriums bestätigt, die zeigen, dass zwischen Januar und März 481.582 internationale Besucher per Flugzeug in das Königreich kamen, was 37,07 Prozent der 1.299.122 registrierten Besucher im gleichen Zeitraum 2019 entspricht.

Thourn Sinan, Vorsitzender des PATA-Kapitels Kambodscha, äußerte die Meinung, dass die Einführung von Flügen auf den europäischen Markt eine effektive Umsetzung des internationalen Open-Skies-Regimes wäre.

"Weil sie länger bleiben und mehr Geld für ihre Reisen ausgeben, können wir sicher sein, dass der europäische Markt legitim zur Erholung unseres Tourismussektors beiträgt. Je mehr Flüge wir also aus Europa haben, desto mehr profitieren wir von den westlichen Gästen", sagte er.

In der Zwischenzeit unterzeichneten Havannall vom SSCA und Song Zhiyong von der Civil Aviation Administration of China (CAAC) am 25. April eine Kooperationsvereinbarung zur Luftverkehrssicherheit.

Havannall bat um die Zusammenarbeit der CAAC, um die Anzahl der direkten kommerziellen Flüge zwischen Kambodscha und China auf mindestens 300 pro Woche zu erhöhen, was lokale Experten zufolge ein starkes Wachstum bei den Touristenankünften aus der asiatischen Wirtschaftsmacht fördern wird.

Statistiken des Tourismusministeriums zeigen, dass Kambodscha im vergangenen Jahr 2,277 Millionen internationale Besucher begrüßte, was 11,59-mal höher war als 2021, aber 65,56 Prozent niedriger als der Allzeitrekord von 6,611 Millionen im Jahr 2019.

Von den insgesamt internationalen Besuchern hatten die meisten ihren Besuchszweck als "Urlaub" angegeben, nämlich 1,767 Millionen oder 77,60 Prozent, gefolgt von "Geschäft" (431.000; 18,93%) und "Sonstiges" (79.049; 3,47%).

Ebenso begrüßte das Königreich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 1.291.539 internationale Besucher (1.006.793 Urlaub; 250.974 Geschäft; 33.772 Sonstiges), was 68,78 Prozent der 1.877.853 Besucher im gleichen Zeitraum 2019 (1.502.812 Urlaub; 317.556 Geschäft; 57.485 Sonstiges) entspricht, wie aus den Zahlen des Ministeriums hervorgeht.

Ein Besucher im Kontext dieser Statistiken ist eine Person, die in das Königreich reist, "mindestens über Nacht bleibt und einen bestimmten Zeitraum für Freizeit, Erholung, Geschäft und andere legale Tourismuszwecke nicht überschreitet; und nicht relevant für den Zweck des dauerhaften Wohnsitzes oder jeglicher entgeltlicher Tätigkeiten", wie vom Ministerium definiert.