Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

KOH SAMUI: Bis auf die Knochen blamiert haben sich schwarze Schafe der Transportbranche auf Koh Samui, die sich Hinweistafeln für Inseltransfers gebastelt und dabei Euro- und Dollar-Preise auf eine Stufe gestellt hatten.

Mit ihrer Wucherpreisliste mit Fahrpreisen von 1.000 Baht für Kurz- und Mittelstrecken sowie 3.600 Baht für eine Insel­umrundung fielen sie ebenso negativ auf wie mit der Dreis­tigkeit, ihre Tarife in Euro und Dollar identisch zu berechnen (DER FARANG berichtete online: goo.gl/9aghWU). Ein Treffen mit Surat Thanis Vize-Gouverneur sowie die Drohung von Lizenzentzug bei der Weigerung, den Taxameter einzuschalten, brachte im neuen Jahr keinen sichtbaren Erfolg. Minibus-Chauffeure blieben komplett unbehelligt und rufen weiter Wucherpreise auf. Unter 500 Baht fährt kaum einer der Transporteure. Der Arm des Gesetzes lahmt trotz zahlreicher Ankündigungen. In sozialen Netzwerken und in fast allen großen Tageszeitungen in Thailand bleibt Koh Samuis Taxi-Abzocke ein vieldiskutiertes Thema.