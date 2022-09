Von: Björn Jahner | 09.09.22

BANGKOK: Am Mittwoch (7. September 2022) wurde in der „Royal Gazette“ die jährliche Umbildung der Königlich Thailändischen Polizei (RTP) bekanntgegeben, die noch der Zustimmung Seiner Majestät bedarf.

Etwa 255 hochrangige Kommandeure werden ab dem 1. Oktober 2022 neue Positionen besetzen, berichtete das thailändische Nachrichtenportal „Daily News,“ das sich auf die wichtigsten Namen konzentrierte.

Ganz oben auf der Liste steht der neue Oberbefehlshaber der RTP, der als Pol General Damrongsak Kittipraphat bestätigt wird – sein Spitzname ist Big Den, „der Auffällige“. Er ist die Person auf der linken Seite der Fotomontage von „Daily News“, ohne seine charakteristische Brille, aber mit dem markanten Kinn.

Rechts auf dem Bild ist Generalleutnant Torsak Sukwimol – „Big Tor“ – der vom Assistenzkommandeur zum stellvertretenden Kommandeur aufgestiegen ist.

In der Bildmitte befindet sich die wohl bekannteste Person – Generalleutnant Surachate Hakpan – Spitzname „Big Joke“ – Thailands Top-Cop. „Big Jokes“ spektakulärer Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg hat die Vermutung aufkommen lassen, dass er ein Polizeichef in spe ist. Andere vermuten, dass der charismatische Polizist, der sich mit einem medienwirksamen Team umgibt, eines Tages in die Politik gehen könnte. Die Presse und die Öffentlichkeit verfolgen jeden seiner Schritte.

Als stellvertretender Kommandeur der Touristenpolizei und später als Immigration-Chef erlangte er große öffentliche Aufmerksamkeit, bevor er sensationell seines Amtes enthoben und fast zwei Jahre lang ins Büro des Premierministers abberufen wurde.

Für großes Aufsehen sorgte ein Vorfall, im Zuge dessen Unbekannte auf sein Auto – einen Lexus –schossen, als er ein Spa in Surawong, einem Viertel in der Innenstadt von Bangkok, besuchte. Die Folgen dieses Vorfalls führten zur Degradierung eines hochrangigen Polizisten unter dem Kommando des damaligen RTP-Chefs Pol Gen Chakthip Chaijinda.

Die Täter auf einem Motorrad wurden nie gefasst, und die Gründe für die Schüsse wurden nie geklärt. Die Gründe für seine Amtsenthebung aus der Einwanderungsbehörde waren ebenfalls geheimnisumwittert. Er war zwar dafür bekannt, dass er versuchte, die Korruption in der Behörde zu beenden, und – was vielleicht noch bezeichnender ist – er kritisierte die 2 Milliarden Baht teure Einführung des viel gepriesenen Biometriesystems. Nach seinem Sturz dauerte es jedoch nicht lange, bis Premierminister Prayut Chan-o-cha, der die Polizeikommission leitete, Khun Surachate zum stellvertretenden Kommandeur mit besonderen Aufgaben ernannte.

Wieder einmal flog Khun Surachate durch das Land, um gegen illegale Fischerei und Menschenhandel vorzugehen, beides sehr wichtige Angelegenheiten für die internationale Anerkennung durch andere Nationen, insbesondere die USA.

Außerdem übertrug ihm der scheidende RTP-Chef Generalpolizeichef Suwat Chaengyodsuk die Verantwortung für sein „persönliches Baby“, die Initiative „Smart Safety Zone 4.0“ für die landesweite Polizeiarbeit in den Gemeinden. Wohin ihn seine neue Position ihn führt, kann man nur vermuten, aber es besteht kein Zweifel daran, dass „Big Joke“ jetzt an einem der höchsten Tische sitzt. Ob das auch bedeutet, dass er nun am „oberen Trog speist“ – eine Redewendung in Bezug auf die korrupten Praktiken der RTP – hängt eher von der Sichtweise des Generalleutnants ab. Er hat sowohl Gegner, die seine Medienpräsenz ablehnen, als auch Befürworter, die in ihm einen frischen Wind sehen.

Einige glauben sogar, dass er derjenige sein könnte, der die angeblich seit langem bestehende Korruption im RTP beendet. Skeptiker halten dies für unmöglich, da sie zu tief in der Behörde verwurzelt ist, die diesbezüglich eher einer Mafia-Organisation als einer verantwortungsvollen Polizei ähnelt.

Ebenfalls vom Assistenten zum stellvertretenden Kommandanten aufgestiegen – aber nicht abgebildet in der Fotocollage von „Daily News“ – sind die weniger bekannten Persönlichkeiten: Generalleutnant Chinnaphat Sarasin und Generalleutnant Kittirat Panpetch.