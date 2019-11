Written by: Redaktion DER FARANG | 19/11/2019

KOH SAMUI: Ein betrunkener und nackter Russe schwamm am Montag am Terminal der Seatran-Fähre in Bang Rak Bay zu einer Yacht, um sie zu stehlen.

Der 34-Jährige wurde verhaftet und beschuldigt, die öffentliche Ordnung gestört zu haben. Oberst Thongchana Hankittikanjana von der Polizeistation Bophut sagte, der Russe könne des versuchten Diebstahls beschuldigt werden, sollte der Yachtbesitzer eine Klage einreichen.

Laut der Polizei begann der Russe am Sonntagabend am Pier mit seiner Frau zu streiten. Nach einigen Minuten ging der offenbar betrunkene Mann auf das Meer zu, zog sich aus und sprang ins Wasser. Er schwamm zu einer 50 Meter vom Pier vor Anker liegenden Yacht. Er konnte aber den Motor nicht zünden. Kurz darauf trafen Beamte auf einem Fischerboot ein und nahmen ihn gefangen. Als er am Pier ankam, schlug ihm seine Frau ins Gesicht.