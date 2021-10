BANGKOK: Gute Nachricht für die Einwohner Bangkoks: Nach Angaben der Staatssekretäin der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) Silapasuay Raweesangsoon, plane die BMA, bis 2030 die Grünflächen pro Einwohner auf 10 Quadratmeter zu erhöhen. Darüber hinaus sei der Bau von neun neuen öffentlichen Parkanlagen bis zum Jahresende 2022 geplant, informierte Khun Silapasuay.

Die geplanten neun Parks sollen im Rahmen der Kampagne „Green Bangkok 2030“ angelegt werden, die darauf abzielt, die thailändische Millionenmetropole bis zum Jahr 2030 grüner und gesünder zu entwickeln, fügte Khun Silapasuay hinzu.

Auf jede Person in Bangkok entfielen laut der Staatssekretätin derzeit rund 7,3 Quadratmeter Grünflache. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte eine gesunde und grüne Stadt mindestens 8 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner aufweisen, verdeutlichte Khun Silapasuay. Die Kampagne ziele laut der Sprecherin außerdem darauf ab, die städtische Baumkronenfläche, die den Menschen auf natürliche weise Schatten spendet, von 17 auf 30 Prozent zu erhöhen und den Einwohnern die Erreichbarkeit von Grünflächen zu erleichtern.

Bei den neun neuen Parks, die bis Ende 2022 in acht Bezirken der Hauptstadt eröffnet werden sollen, handelt es sich um den 37 Rai großen „Thiantalay Phattana Phrueksa Phirom Park“ im Bezirk Bang Khunthian, den 26 Rai großen „Phupha Su Maha Nathee Park“ im Bezirk Chatuchak, einen 98 Rai großen Park in der Nähe der Phutthamonthon Sai 3 Road im Bezirk Thawi Watthana, den 18 Rai großen „Suan Pa Niwet Onnut in Prawet“, den 14 Rai großen „Suan Pa Niwet Nong Khaem“ in Nong Khaem, den 5,6 Rai großen „Suan Pa Ekkamai“ in Watthana, einen 2 Rai großen Park am Chao-Phraya -Fluss in Klong San, einen 14 Rai großen Park in Phra Khanong und einen 5,4 Rai großen Sportplatz im Bezirk Watthana.

Khun Silapasuay gab darüber hinaus auch bekannt, dass die BMA plane, Grünflächen unter den Hochbahntrassen und auf Verkehrsinseln anzulegen. So wurde bereits mit der Bepflanzung der Freiflächen unterhalb der Hochbahntrasse der 21 Kilometer langen Strecke der Metrolinie „Blue Line“ zwischen den Stationen Bang Or und Lak Song begonnen, führte die BMA-Sprecherin fort. Die BMA habe sich zur Umsetzung dieser Maßnahme entschieden, da Grünflächen dazu beitragen, die Luftverschmutzung zu verringern sowie die lokale Luft- und Bodentemperatur zu senken, erklärte die BMA-Sprecherin.