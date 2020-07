BANG SAEN: Der britische Blogger Richard Barrow hatte zum langen Wochenende Thais und Ausländer davon abgeraten, den verdreckten Strand in Bang Saen zu besuchen.

Er riet jedem, der sich auf den Weg zum besonders bei thailändischen Familien beliebten Strand machte, nach Hause zurückzukehren, da der Sand mit Abfall bedeckt und das Wasser „dicht mit Plastik" sei. Am letzten Freitag postete er ein Video von dem verdreckten Strandabschnitt. Die lokalen Behörden traten mit einer sechsstündigen Reinigungsaktion von 4 bis 10 Uhr am Samstag in Aktion, aber es waren noch zwei weitere Aufräumaktionen erforderlich, um den Müll zu beseitigen.

Richard Barrow schrieb auf Twitter: „Wenn Sie an diesem Wochenende zum Bang-Saen-Strand fahren, sollten Sie vielleicht jetzt umkehren und nach Hause fahren. Wenn Ihr Hotel keinen schönen Swimmingpool hat, werden Sie wegen des Plastikmülls, der angespült wurde, nicht im Meer schwimmen können. Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind dabei, den Strand zu säubern, aber in Wirklichkeit kratzen sie nur an der Oberfläche. Sie brauchen hier eine Armee von Leuten, um den Strand zu säubern. Aber dann wird der nächste Sturm nur noch mehr anschwemmen. Der Müll wird erst aufhören, wenn die Menschen aufhören, Abfall in die Wasserwege zu kippen.“

Bürgermeister Narongchai „Tui" Khunpluem schrieb auf Facebook, die Beobachtungen von Barrow seien wahr. Seit seiner Kindheit würde in Bang Saen in der Monsunzeit Müll angeschwemmt, insbesondere von Juli bis September. Der Abfall komme von den Flussmündungen und von Schiffen auf See.

Richard Barrow ist ein einflussreicher Reise-Blogger, der in Bangkok lebt. Er ist seit 25 Jahren im Königreich und schreibt seit 1998 über Reisen in Thailand.