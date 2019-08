Written by: Redaktion DER FARANG | 07/08/2019

BANGKOK: Die exportabhängigen Autobauer leiden unter der Aufwertung der Baht-Währung. Sie fordern die Regierung und die Bank of Thailand auf, gegen den starken Baht Maßnahmen zu ergreifen.

Der Baht erreichte im letzten Monat ein Sechsjahreshoch von 30,62 gegenüber dem US-Währung. Osamu Masuko, Vorsitzender der Mitsubishi Motors Corp., zeigt sich zutiefst besorgt über die Aufwertung der thailändischen Währung. „Wenn möglich, möchten wir, dass der Baht 10 Prozent niedriger ist als derzeit", fügte Osamu hinzu. Die drei Werke von Mitsubishi im Hafen von Laem Chabang beschäftigen 7.000 Mitarbeiter.

Der Präsident von Toyota Motor Thailand Co. Ltd, Michinobu Sugata, räumt ein, dass der starke Baht die Exporte des Unternehmens beeinträchtigt. Dennoch habe Thailands führender Autohersteller die Produktion nicht verringert. Toyota wolle in diesem Jahr 270.000 Einheiten verschiffen, was einem Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringeren Nachfrage in Mittelamerika, Südamerika und Ozeanien entspreche.