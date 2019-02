Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

PATTAYA: Erneut hatte ein ausländisches Paar Sex am Strand Sex , und erneut ist davon ein Video-Clip Zehntausende Male angeschaut und geteilt worden.

Der „Vorfall“ soll sich am Strand in Pattaya zwischen den Sois 10 und 12 zugetragen haben, und zwar morgens um 6.30 Uhr. Ein Strandverkäufer sagte „Daily News“, er habe bereits mehrfach Paare beim Sex beobachtet. Das sei schlecht für das Image des Touristenzentrums. Inzwischen hat sich die Polizei eingeschaltet und fahndet nach dem Paar. „Daily News“ meint in ihrer Schlagzeile, die Ausländer hätten den Valentinstag, also den Tag der Liebe, vorgezogen.