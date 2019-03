Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

PATTAYA: Die Immigration hat eine Frau und zwei Männer wegen Overstay verhaftet.

Sie hatten ihre Aufenthaltsgenehmigungen um Jahre überzogen. Eine 29-jährige Kenianerin wurde in der Nähe des Restaurants und Bar The Pine festgenommen. Ihr Visum war vor 691 Tagen abgelaufen. Ein 55 Jahre alter Finne, der in Nongprue aufgegriffen wurde, hatte seine Aufenthaltsgenehmigung seit 594 Tagen nicht erneuert. Und ein 40-jähriger Brite wurde im Rung-Fa-Condominium verhaftet. Er hatte sein Visum um 592 Tagen überzogen. Zudem verdonnerte die Immigration mehrere Immobilienbesitzer zu einer Geldbuße, weil sie den Aufenthalt von Ausländern nicht innerhalb von 24 Stunden gemeldet hatten.