Von: Björn Jahner | 02.09.23



HUA HIN: Gemäß aktuellen Daten erlebte die Provinz Prachuap Khiri Khan in der ersten Hälfte des Jahres 2023 einen bemerkenswerten Anstieg der Touristenzahlen.

Diese beeindruckenden Zahlen wurden während einer Sitzung in der Prachuap Khiri Khan Provincial Hall präsentiert. Die Daten enthüllten, dass zwischen Januar und Juni dieses Jahres insgesamt 5.754.690 Touristen die Region besuchten. Von diesen Touristen waren erstaunliche 5.502.954 Inlandstouristen, während die restlichen 251.736 ausländische Gäste darstellten. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutete dies einen Anstieg von 1.352.506 Touristen, was einem Wachstum von 30,72 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Nach offiziellen Berichten generierte dieser Touristenansturm für die Region Prachuap Khiri Khan einen Gesamtumsatz von 20,770 Millionen Baht.

Saengchan Kaewparathomrasamee, die Leiterin des Tourismus- und Sportbüros von Prachuap Khiri Khan, würdigte die proaktiven Maßnahmen, die zur Förderung dieses Aufschwungs beigetragen haben. Laut Khun Saengchan hat das Tourismus- und Sportbüro der Provinz in enger Zusammenarbeit mit anderen relevanten Behörden landwirtschaftliche und kulturelle Tourismusrouten entwickelt. Diese Initiativen dienen nicht nur der Diversifizierung des touristischen Angebots, sondern betonen auch das reiche kulturelle Erbe der Region. Darüber hinaus wurden Schulungen für freiwillige Tourismus- und Sportassistenten eingeführt, um das Besuchererlebnis weiter zu verbessern.



Der Leiter der Generalinspektion im Büro des Premierministers unterstrich ebenfalls die Bedeutung des Sammelns von Feedback von Touristen. Er betonte, dass diese Rückmeldungen bei der Gestaltung künftiger Tourismusstrategien äußerst wertvoll sein können. Das Hauptziel besteht darin, ein besseres Verständnis der demografischen Zielgruppen zu erlangen, diese gezielter anzusprechen und eine gleichmäßigere Verteilung der Touristen auf alle Bezirke der Provinz sicherzustellen.