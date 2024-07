Von: Martin Rüegsegger (Admin) | 02.07.24

ZÜRICH/BANGKOK: In der neuesten Episode von "Andy's Talk" gibt der Schweizer Musiker Sek Swiss (33) exklusive Einblicke in seine musikalische Reise und kündigt an, vermehrt Konzerte in Thailand zu geben. Dieser Entschluss folgt auf die Verleihung seines ersten Awards, der seine Rolle als Brücke zwischen den westlichen und fernöstlichen musikalischen Kulturen würdigt. Den Lesern von DER FARANG ist der Sänger bekannt durch seine zahlreichen Auftritte in der Schweiz sowie in Thailand. DER FARANG berichtete bereits über Sek Swiss und kündigt regelmäßig seine Konzerte an.

Sek Swiss teilt in dem Interview seine Erfahrungen und Einflüsse, die ihn prägten, und spricht über seine musikalische Entwicklung sowie die Herausforderungen, die er auf seinem Weg gemeistert hat. Eine tiefe Verbindung zur Thai-Musik entstand durch seine Freundschaft mit der thailändischen Rock-Ikone Sek Loso, die seine Perspektive auf Musik veränderte und ihm half, eine einzigartige Mischung aus thailändischen Klängen und westlicher, u.a. auch Schweizer Rockmusik, zu finden. Diese kulturelle Verschmelzung spiegelt sich in seiner Musik wider und hat ihm eine besondere Stellung in der Musikszene verschafft. In der Schweiz arbeitet der junge Sänger mit der musikalischen Unterstützung von GK Mr. Funk, seinem Coach für Gesang und Gitarre.

Sek Swiss (links) und Sek Loso (rechts) während eines Treffens in Thailand. Sek Swiss (links) und GK Mr. Funk (rechts), sein Coach für Gesang und Gitarre, im Studio.

Sek Swiss erzählt auch von seinen Reisen nach Thailand und wie die lebendige Musikkultur und die herzliche Gastfreundschaft der Menschen ihn inspirierten. Diese Erfahrungen haben ihn nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich bereichert und ihm neue Ideen geliefert. Besonders die Begeisterung seiner Fans in Thailand hat ihn tief berührt und motiviert.



Ein Höhepunkt des Interviews ist die Ankündigung, dass Sek Swiss in Zukunft vermehrt Konzerte in Thailand geben wird. Dieser Schritt kommt, nachdem er seinen ersten Award für seine Rolle als Brücke zwischen den musikalischen Kulturen erhalten hat. Er plant, weiterhin an der Schnittstelle dieser Kulturen zu arbeiten, um das Bewusstsein für verschiedene musikalische Traditionen zu schärfen und weltweit Menschen zu inspirieren.

Von links nach rechts: Sek Swiss, Sven Schutza (Betreiber und Produzent von Nacedfacts), Andy Seiler (Moderator von Andy’s Talk), Karim M’Rad (Leiter Marketing und Kommunikation bei Musik Hug) bei der Videoaufnahme bei Musik Hug in Bülach, Schweiz.

Sek Swiss' Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Musik als Medium des kulturellen Austauschs und der Verständigung dienen kann. Seine Leidenschaft und Hingabe zur Musik sind inspirierend und zeigen, wie künstlerische Zusammenarbeit und Freundschaft über geografische und kulturelle Grenzen hinweg gedeihen können. Lesen Sie exklusiv mehr über die Musikreise von Sek Swiss.

Das vollständige Interview mit Sek Swiss ist auf der Webseite von "Der Farang" und dem YouTube-Kanal Nacedfacts verfügbar. Andy Seiler, Moderator von Andy’s Talk, führt durch das Gespräch.