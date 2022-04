BANGKOK: Ab dem 1. Mai 2022 dürfen zertifizierte „Restaurants“ bis Mitternacht alkoholische Getränke ausschenken, hat das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) auf seiner jüngsten Sitzung entschieden.



CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin teilte nach der Sitzung der Presse mit, dass Restaurants, die die Standards der „Safety and Health Administration“ (SHA+), „Covid 2 Plus“ oder „Covid Free Setting“ erfüllen, ab dem 1. Mai alkoholische Getränke bis Mitternacht ausschenken dürfen. Bisher wird ihnen der Alkoholausschank nur bis 23.00 Uhr gestattet.

Der CCSA-Sprecher wies darauf hin, dass nächtliche Vergnügungsstätten – darunter Nachtclubs, Bars und Karaoke-Salons – weiterhin geschlossen bleiben müssen. Die Betreiber können ihre Etablissements jedoch in „Restaurants“ umwandeln, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, nachdem sie die Genehmigung ihres örtlichen Ausschusses für übertragbare Krankheiten erhalten haben.



Das CCSA hat auch die farblich gekennzeichneten Kategorien zur Seuchenschutzbekämpfung in den verschiedenen Provinzen aktualisiert. Die thailändischen Provinzen werden nun entweder in die gelbe Kategorie für hohe Überwachung oder in die blaue Kategorie für Tourismuspilotgebiete eingeteilt.



Derzeit gibt es 65 gelbe und 12 blaue Provinzen, wobei Rayong und Songkhla kürzlich in die Liste der blauen Zonen aufgenommen wurden. Die Zonenanpassung an die aktuelle Covid-19-Situation im Land wird ebenfalls am 1. Mai 2022 in Kraft treten.