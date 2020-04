BANGKOK: Fluggesellschaften und Hotels setzen auf die Nachfrage nach der Coronakrise und beginnen Gutscheine zu verkaufen, um ihre kurzfristige Liquidität inmitten der Pandemie zu erhöhen.

Einige thailändische Fluggesellschaften haben Werbekampagnen für zukünftige Flüge gestartet. Die Billigairline Thai Vietjet bietet auf ihrer Website Geschenkgutscheine an, mit denen Rabatte gewährt werden. Mit den günstigen Tickets können Passagiere vom 1. Juni 2020 bis zum 31. März 2021 Plätze buchen. Nok Air bietet Inlandsfluggutscheine an, deren Wert beim Kauf von Tickets für einen späteren Zeitpunkt steigt und die für Buchungen vom 1. Juni bis 31. Dezember 2020 gelten. Bei Thai AirAsia heißt es, man werde in der nächsten Woche ähnliche Gutscheinpaket für zukünftige Flüge auf den Markt bringen.

Hotels, die Cashflow benötigen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten, haben ebenso begonnen, Gutscheine für zukünftige Buchungen mit verlängerten Ablaufdaten zu verkaufen, sagte Chatchawan Soorangura, Executive Director der Serenata Hotels & Resorts Group. „Normalerweise verkaufen Hotels Gutscheine, die für neun Monate oder maximal ein Jahr gültig sind. Aber das Coronavirus hat die Betreiber dazu gebracht, Gutscheine anzubieten, mit denen Gäste später, 2 bis 3 Jahre im Voraus buchen können. Gutscheine helfen nicht viel beim Umsatz, aber es ist ein notwendiges Instrument, um die Liquidität in schwierigen Zeiten zu verbessern", betonte Chatchawan,