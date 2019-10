Abt soll 13-jährigen Novizen missbraucht haben

KANCHANABURI: Der 51 Jahre alte Abt des Wat Intharam soll einen 13-jährigen Jungen mehrere Tage festgesetzt und sexuell missbraucht haben.

Der 33-jährige Vater des Novizen hat seinen Sohn nach Hause geholt und auf der Polizeistation Nong Khao Anzeige erstattet. Der Junge war im Juli zum Novizen geweiht worden und seither im Tempel geblieben. Nach seinen Aussagen hat der Abt ihn mehrfach zur Massage in seine Unterkunft befohlen. Einmal musste er fünf Tage in der Unterkunft bleiben. Der Abt soll den Jungen eingeschüchtert und bedroht haben und vom ihm Fellatio verlangt haben. Auf seine Hilferufe eilte ein Mönch herbei, dem der Abt in die Brust trat und ins Gesicht schlug. Der Leiter des buddhistischen Büros in Kanchanaburi hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der Abt bestreitet die Anschuldigungen.