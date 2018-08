Von: Michael Lenz | 12.08.18

Foto: The Phnom Penh Post

PHNOM PENH: Zweitausend stehende goldene Buddhas flankieren die 199 Stufen, die zu einer zehn Meter hohe Buddhastatue führen. Hinzu kommen 20.000 Buddhas in Meditationshaltung rund um die Putkiri-Pagode in Trapaing Kro Nhoung in der kambod­schanischen Provinz Takeo.

Täglich kommen weitere Statuen hinzu. Ziel sind 84.000 Buddhas. Sie sollen die 84.000 Dharma-Belehrungen in den drei wichtigsten Texten des Buddhismus widerspiegeln, sagte der Mönch Keo Kakda, einer der Gründer von Kambodschas neuestem buddhistischem Heiligtum, gegenüber der „Phnom Penh Post“.