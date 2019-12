Von: Björn Jahner | 21.12.19

BANGKOK: Als der Tischler und Schreiner Adolf Häfele im Jahr 1923 im baden-württembergischen Nagold sein kleines Eisenwarengeschäft eröffnete, hätte er sich wohl kaum erträumen können, dass sein Betrieb 96 Jahre später zum internationalen Marktführer in Sachen Möbel- und Baubeschlagtechnik, Sanitärbeschläge, elektronische Schließsysteme und LED-Licht für Möbel mit Verkaufsbüros und Niederlassungen in 150 Ländern heranwachsen würde. Darunter auch das 1994 gegründete Tochterunternehmen Häfele Thailand, dessen 25-jährige Erfolgsgeschichte am 29. November mit einer rauschenden Jubiläumsfeier in der Nobel-Shopping-Mall Iconsiam einen neuen Höhepunkt erreichte.

Unter dem Motto „Complete Building Solutions” läutete Häfele Thailand bereits vor 12 Monaten das Jubiläumsjahr mit einem kräftigen Paukenschlag ein: Im Rahmen eines 11 Millionen Baht schweren Gewinnspiels verloste das Unternehmen als besonderes Dankeschön an seine Kunden einen nagelneuen Porsche 718 Boxter und sorgte damit für großes Aufsehen.

Kimberley Ann Thiamsiri (r.), Markenbotschafterin von Häfele Thailand und Ehrengast Giovane Elber (l.).

Nicht weniger pompös wurde der Abschluss des Jubiläumsjahres unter dem Motto „Nights of Wonders“ in der True Icon Hall im Iconsiam am Chao-Phraya-Fluss in Bangkok zelebriert. Mehr als 2.000 Gäste, darunter namhafte internationale Stars und Sternchen aus Sport, Film und TV, folgten der Einladung der Geschäftsführung und erfreuten sich an einer opulenten Jubiläumsfeier mit vielen Überraschungen in der größten und luxuriösesten Shopping Mall Südostasiens. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem die FC-Bayern-Fußballlegende Giovane Elber und die bekannte thailändische Schauspielerin Kimberley Ann Thiamsiri.

Investitionen für die Zukunft

Ulrich Häfele, Gesellschafter der Häfele-Unternehmensgruppe; Stefan Huber, Geschäftsführer für Ausland/ Auslandsgeschäfte und Niederlassungsleiter Volker Hellstern, Geschäftsführer von Häfele Thailand, begrüßten die Gäste mit einer feierlichen Ansprache. Volker Hellstern versicherte allen Kunden und Mitarbeitern, dass die 25-jährige Erfolgsgeschichte von Häfele Thailand mit Investitionen in die Zukunfts- und Standortsicherung auch in den nächsten Jahren fortgeschrieben wird. Als Voraussetzungen für ein weiterhin kontinuierliches Wachstum des Geschäfts benannte er den Ausbau der Lagerfläche des Vertriebs- und Logistikzentrums in Bangna von 10.000 auf 24.000 Quadratmeter sowie die Renovierung des Häfele Design Studios in Bangkok.

DER FARANG gratuliert Häfele Thailand zum 25-jährigen Jubiläum und freut sich auf viele weitere Jahre guter Zusammenarbeit.

Meilensteine

• Häfele Thailand wurde im Juni 1994 als 14. ausländische Häfele Gesellschaft gegründet und beschäftigt heute 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geschäftsführer ist seit 1996 Volker Hellstern. Sitz der Zentrale (seit 2002): Sukhumvit Soi 64 in Bangkok.

• Jahresumsatz: 3,7 Mrd. THB (ca. 100 Mio. EUR).

• Verkaufsbüros und Design-Studios: Bangkok Sukhumvit 64 (2002/ neu: 2012), Phuket (2003/ neu: 2010), Pattaya (2004), Hua Hin (2006/ neu: 2011), Bangpo (2007), Surat Thani (2009) und Chang Mai (2016); 2017 eröffnete HTH ein Design-Studio in Yangon in Myanmar.

• Lager und Versandzentren: Logistikzentrum Bangna in Bangkok (Inbetriebnahme 2010, fungiert auch als Zoll-Freilager für gesamt Südostasien); acht Lager in Sukhumvit 64, Bangpo, Pattaya, Hua Hin, Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen und Surat Thani; drei Service-Center (Sukhumvit 64, Khon Kaen und Surat Thani).

• Lagerbestand: Artikel im Wert 1,6 Mio. THB, 22.000 Artikel im Versandzentrum und in den acht Lagern, 45.000 Artikel lieferbar ab Versandzentrum Deutschland.

• 2018: Häfele Thailand wird offizieller Regionalpartner des FC Bayern München.