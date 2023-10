Foto: The Nation

CHIANG MAI: Airports of Thailand Plc (AOT) bereitet sich darauf vor, den Chiang Mai International Airport ab dem 1. November 2023 rund um die Uhr zu betreiben, um mehr Touristen und Flüge in die Provinz Chiang Mai zu ermöglichen.

Derzeit ist der Flughafen von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht in Betrieb. Verkehrsminister Suriya Juangroongruangkit sagte am 26. Oktober 2023, dass Premierminister Srettha Thavisin Richtlinien erlassen habe, um das Reisen zu erleichtern und die Touristen zu unterstützen, die während der Hochsaison nach Thailand kommen, einschließlich chinesischer Touristen.

Die Regierung hat eine Visabefreiungspolitik der kostenlosen Visa eingeführt, die auch die Aufnahme von Touristen aus Europa und anderen Ländern vorsieht, in der Erwartung, dass die Zahl der Touristen in Zukunft im Rahmen der kurzfristigen Konjunkturpolitik der Regierung zunehmen wird.

Der erste Flug, der nach der Aufnahme des 24-Stunden-Betriebs des Flughafens Chiang Mai durchgeführt wird, ist der Flug VZ822 der Thai Vietjet Air, der am 1. November 2023 um 00.30 Uhr vom Flughafen Chiang Mai abfliegt und um 07.50 Uhr Ortszeit am Flughafen Kansai (Osaka) ankommt.

AOT wurde angewiesen, sich mit den Fluggesellschaften und den zuständigen Behörden abzustimmen, um einen geeigneten Flugplan zu erstellen, der die Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst geringhält. Außerdem sind Umweltverträglichkeitsprüfungen erforderlich, und AOT ist beauftragt, für künftige Überlegungen das Feedback der Öffentlichkeit einzuholen.

Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen für eine umfassende Betreuung der Touristen, einschließlich der Einrichtungen, des Personals und der Transportsysteme, um Komfort, Geschwindigkeit und Sicherheit im Einklang mit der Politik „Transport Future for All: Future Transport for Everyone“.

Die AOT wurde auch damit beauftragt, am Flughafen Chiang Mai Platz für lokale Unternehmen zu schaffen, die ihre Produkte an Touristen verkaufen können, um Einkommen zu generieren und die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Im Hinblick auf den 24-Stunden-Service hat der internationale Flughafen Chiang Mai mit den zuständigen Behörden, Fluggesellschaften und Betreibern zusammengearbeitet, um die Verfügbarkeit von Personal sicherzustellen.

Im letzten Quartal dieses Jahres, der touristischen Hochsaison in Thailand, wird mit einem Anstieg der internationalen Flüge und Passagiere vom und zum Flughafen Chiang Mai um etwa 30 Prozent gerechnet. Diese Expansion umfasst sowohl reguläre als auch spezielle internationale Flüge, insgesamt 36 Flüge pro Tag.

Es wird erwartet, dass die Provinz Chiang Mai einen starken Anstieg der Touristenankünfte verzeichnen wird. Die Ausweitung der Betriebszeiten des Flughafens auf 24 Stunden pro Tag gilt als Strategie zur Förderung des Tourismus, insbesondere für Mittel- und Langstreckenflüge, die nach Mitternacht vom Flughafen Chiang Mai abfliegen und ihr Ziel in den frühen Morgenstunden erreichen. Zu dieser Änderung gehört auch die Aufstockung der Slots, die den Fluggesellschaften mehr Möglichkeiten bei der Planung ihrer Flüge bietet.