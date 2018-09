Von: Michael Lenz | 16.09.18

Streng bewachtes Gerichtsgebäude in Vietnam. Foto: epa/STR

HANOI: Abgeschirmt durch Polizei- und Armeeeinheiten verurteilte ein Gericht in Vietnam den katholischen Bürgerrechtler Le Dinh Luong zu 20 Jahren Haft sowie zu weiteren fünf Jahren Hausarrest.

Das „Volksgericht“ in Nghe An hatte den 53-jährigen Luong für schuldig befunden, den Sturz der Regierung von Vietnam geplant zu haben. Die zusätzlichen fünf Jahr Hausarrest verhängte das Gericht, weil Luong ein „extrem gefährlicher Reaktionär ist“. Die Öffentlichkeit war von der Urteilsverkündung ausgeschlossen. Nach Informationen der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sind aktuell insgesamt mehr als 100 Vietnamesen in Haft, weil sie „ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Religionsfreiheit“ ausgeübt haben.