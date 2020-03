ZAGREB: Ein 15 Jahre altes Mädchen, das bei einem Erdbeben in Zagreb schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben.

Das berichtete das staatliche Fernsehen HRT am Montagabend. Das Mädchen war am Sonntag unter Trümmern verschüttet worden. Sie ist das einzig bekannte Todesopfer des Bebens. 26 Menschen wurden verletzt, 17 von ihnen schwer, wie Innenminister Davor Bozinovic mitteilte. An 250 Gebäuden entstanden Schäden, darunter Krankenhäuser und die berümte Kathedrale im Stadtzentrum. Mehrere Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 5,4 hatten die kroatische Hauptstadt erschüttert.