Von: Carsten Hoffmann und Veronika Eschbacher, dpa | 04.12.19

MASAR-I-SCHARIF/KABUL (dpa) - Die Verteidigungsministerin lässt in Afghanistan keinen Zweifel: Der Einsatz soll fortgesetzt werden. Und die afghanische Politik gehört bei Verhandlungen mit an den Tisch. Ist eine Friedenslösung machbar?

Sie starten fast täglich zu Angriffen auf die militant-islamistischen Taliban - und hoffen auf Frieden: Im nordafghanischen Masar-i-Scharif steigen am Dienstag Hubschrauber und Kampfflugzeuge der afghanischen Luftwaffe in den blauen Himmel. Am Tag und in der Nacht seien sie im Einsatz, sagt ein einheimischer Oberstleutnant am Rande der Militärvorführung, die zum Besuch der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Kampfbereitschaft der afghanischen Streitkräfte zeigen soll. Doch: «Wir sind alle für Frieden. Wir wollen Frieden. Jeder hat genug vom Krieg», sagt der Offizier.

Kurz darauf landet Militärpilot Taufik Safi sein Kampfflugzeug vom Typ A-29. Für die afghanischen Bodentruppen seien Luftunterstützung und der Einsatz lasergelenkter Waffen im Gefecht mit den Taliban enorm wichtig, sagt er. Die Zeit sei zwar reif für einen Frieden. Aber: «Wenn sie kämpfen, sind wir auch bereit, gegen sie zu kämpfen.»

Dazu sind die Piloten inzwischen durchaus in der Lage. «Bei der afghanischen Luftwaffe sind große Fortschritte gemacht worden», sagt der deutsche Oberstleutnant Dierk N., der als Berater im Einsatz ist. Fast 1300 deutsche Soldaten sind in dem Land stationiert, davon knapp 1000 im Camp Marmal in Masar-i-Scharif. Im Norden Afghanistans ist Deutschland größter Truppensteller der Nato-Ausbildungsmission «Resolute Support», die den internationalen Kampfeinsatz abgelöst hat. Die Soldaten helfen nun mit Ausbildung und Unterstützungsleistungen.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist am Dienstag zu Gesprächen in Kabul, wo sie die politische Führung des Landes trifft. Ob es eine Einigung im Streit um die Auszählung der Präsidentenwahl gibt, ist eine Frage dieser Tage. Ende September wurde in dem Land mit geschätzten 35 Millionen Einwohnern die seit mehreren Monaten überfällige Präsidentenwahl abgehalten. Allerdings hat die Unabhängige Wahlkommission nach technischen Problemen und Vorwürfen der Wahlmanipulation immer noch keine Ergebnisse veröffentlicht.

Die CDU-Politikerin erlebt bei ihrem ersten Besuch aber auch ein Land zwischen Gewalt und der Hoffnung auf Verhandlungen. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump bei einem unangekündigten Besuch diese Hoffnungen auf eine Einigung mit den Taliban genährt. Washington habe Gespräche über Wege zu Frieden mit den Islamisten weniger als drei Monate nach ihrem Abbruch wieder aufgenommen, sagte Trump. Er glaube, dass die Taliban mittlerweile auch eine Waffenruhe wollten.

Neue Friedensgespräche müssten die afghanische Politik, die afghanischen Verantwortlichen miteinbeziehen, sagt Kramp-Karrenbauer. Sie hoffe sehr, dass die Präsidentschaftswahl zügig zu einem von allen nachvollziehbaren und akzeptierten Ergebnis führen werde. Denn: Mit einer starken afghanischen Regierung könnten dann auch die Friedensgespräche fortgeführt werden. Die Taliban lehnen direkte Gespräche mit der Regierung in Kabul bisher ab.

In den vergangenen Wochen war die Gewalt vor allem in Städten gesunken. In ländlichen Gebieten greifen Taliban-Kämpfer weiter regelmäßig Sicherheitskräfte der Regierung an; US- und afghanische Luftstreitkräfte bombardieren regelmäßig Taliban-Stellungen oder führen Kommandoaktionen durch.

Trump versuchte bei seinem Afghanistan-Besuch offenkundig auch, Sorgen über einen möglichen unangekündigten US-Truppenabzug zu zerstreuen. Er erklärte, die USA würden so lange in Afghanistan bleiben, bis ein «Deal» mit den Taliban erzielt sei - «oder wir einen totalen Sieg haben».

Gräueltaten der Taliban sind nicht vergessen und machen sie zu einem überaus schwierig zu akzeptierenden politischen Akteur. Der globale Terrorismus-Index verzeichnet für Afghanistan einen traurigen Rekord. Dort starben im vergangenen Jahr 7379 Menschen durch Terrorismus, knapp 60 Prozent mehr als 2017. Die Taliban lösten zuletzt die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) als tödlichste Gruppe ab. Ob und inwieweit man ihnen Zugeständnisse für einen Frieden machen kann, diese Frage können letztlich nur die Afghanen selbst entscheiden.