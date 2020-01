Zentralbank soll Anstieg der Baht-Währung stoppen

Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.20

BANGKOK: Die Tourismusbranche, der Einzelhandel und exportorientierte Unternehmen erwarten von der Regierung und der Zentralbank umgehend Maßnahmen, um den weiteren Anstieg der Baht-Währung zu stoppen.

Am 30. Dezember und am 2. Januar unterschritt der Baht gegenüber dem US-Dollar die 30er-Grenze. Für einen Dollar gab es am Freitag bei der Siam Commercial Bank nur noch 29,72 Baht, für einen Euro 33,04 Baht und für einen Schweizer Franken 30,19 Baht.

Laut Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Tourismusbehörde, geben ausländische Urlauber ihr Geld zurückhaltender aus. Die Einnahmen aus dem Übersee-Tourismus, die in diesem Jahr auf 2,02 Billionen Baht prognostiziert werden., könnten beeinträchtigt werden, wenn die Währung ihren Aufwärtstrend fortsetze. Vichit Prakobgosol, Präsident des Verbandes der thailändischen Reisebüros, äußerte sich ebenfalls besorgt über geringere Tourismuseinnahmen. Der Tourismussektor erwarte vom Finanzministerium und der Zentralbank wirksame Maßnahmen, um den Baht das ganze Jahr über bei 30 bis 31 gegenüber dem US-Dollar zu halten.

Phaibul Kanokvatanawan, Geschäftsführer der Mall Group, rechnet zum chinesischen Neujahrsfest Ende des Monats, dass Besucher aus der Volksrepublik während ihres Aufenthalts in Thailand weniger ausgeben. In der Tourismusindustrie heißt es, Urlauber hätten ein Budget, das sie nicht überschreiten wollten. Wenn sie an den Wechselschaltern weniger Baht bekämen, würden sie sich beim Einkauf zurückhalten.