Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.20

BANGKOK: Die Bank of Thailand (BOT) hat an den Devisenmärkten interveniert, um die Aufwertung der Baht-Währung zu stoppen.

Die Zentralbank will bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen und fordert andere Agenturen auf, gemeinsam gegen die Aufwertung der Währung vorzugehen. Die BOT beobachte den Wert des Baht genau, sagte Mathee Supapongse, stellvertretender Gouverneur für Währungsstabilität, am Dienstag vor der Presse. Die Aufwertung sei auf strukturelle Probleme zurückzuführen, so in der zweiten Hälfte des letzten Jahres auf den hohen Leistungsbilanzüberschuss. Er resultiere aus höheren Einnahmen aus Exporten und Tourismus im Vergleich zu geringeren Abflüssen aus Importen. Die Staatsbank hat die Aufwertung des Baht durch den Kauf von Dollar und den Verkauf des Baht gebremst. In den letzten fünf Jahren hatten sich die Währungsreserven Thailands um 80 Milliarden US-Dollar erhöht.