Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Putin gehört als Kriegsverbrecher vor Gericht

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die Präsidentschaftswahl in Russland:

«Putin ist nicht die richtige Person, um Russland zu führen. Er stellt sich selbst als Mann des einfachen Volkes dar, doch fehlt es ihm gänzlich an Anstand, Integrität und Ehre. Putin sollte wegen Kriegsverbrechen in Zusammenhang mit der Entführung ukrainischer Kinder auf der Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag sitzen, anstatt für weitere sechs Jahre als Präsident gewählt zu werden. (...)

Diese Parodie einer Wahl wird, wenn überhaupt, für die zynisch-methodische Art und Weise in Erinnerung bleiben, mit der Putin und seine Kumpane dem Volk das Recht genommen haben, Russlands Führer frei zu wählen. Man wird sich auch an sie erinnern wegen der damit einhergegangen Drohungen, die Welt mit einem die Menschheit auslöschenden Atomkrieg zu überziehen.»

«NZZ am Sonntag»: Wahl in Russland war weder frei noch fair

ZÜRICH: Zur Präsidentschaftswahl in Russland meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Der 71-jährige Diktator genehmigt sich eine fünfte Amtszeit bis 2030.?Putins Gegenkandidaten waren nur Statisten, die Wahl war weder frei noch fair. Das hätte man auch einfacher haben können. Wozu erst noch groß ­Stimmzettel ankreuzen lassen, drei Tage lang von Petersburg bis Wladiwostok? Und warum eigentlich kopiert Putin so beflissen die Demokratie, den Kernwert des in seinen Augen doch so morschen und verkommenen Westens?

Die Antwort liegt in der Natur des kriegführenden, faschistisch anmutenden Regimes, zu dem Russlands politisches System degeneriert ist. Der Führer braucht das Volk, das Volk seinen Führer. Man lügt sich an, versichert sich gegenseitig seiner Unter­stützung. Furcht und Manipulation sind der Stoff, der Russlands Bürger an Putin bindet. Die Mehrheit will ihn ja. Sicherheit und Größe verspricht der ­Präsident seinen Untertanen. Ihre Unfreiheit wählen sich Putins Anhänger selbst - was mehr kann sich ein Diktator wünschen, als die Volksherrschaft auf den Kopf zu stellen?»

«Público»: Berlin hat keine Russlandpolitik

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Sonntag die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine:

«Welche Schlussfolgerungen können wir aus dem Treffen zwischen Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Donald Tusk am Freitag in Berlin ziehen? Im Moment nicht viele. Das Treffen findet zu einer Zeit statt, in der Europa trotz seiner Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, mit einer enormen Schwierigkeit konfrontiert ist: dem Fehlen einer klaren Strategie, um der Bedrohung, die Russland für seine Sicherheit darstellt, jetzt und langfristig zu begegnen. (...) Russland ist eine direkte Bedrohung für die europäische Sicherheit. Was passiert, wenn die Ukraine zusammenbricht? Wie weit müssen wir gehen, um einen Sieg Putins zu verhindern? (...) Aus deutscher Sicht hat der französische Präsident eine «rote Linie» überschritten, die Olaf Scholz nicht zu überschreiten bereit ist: zuzugeben, dass sich Europa mit Russland im Krieg befindet, wenn auch nur über ein zwischengelagertes Land. (...). Das Problem liegt nun in Berlin. (...) Es reicht nicht, Geld auszugeben. Es bedarf einer Politik. Es wird von der Fähigkeit Macrons und seiner östlichen Partner abhängen, Scholz davon zu überzeugen, dass Europa eine Strategie haben muss, die Putin klar sagt, welche «roten Linien» er nicht überschreiten darf. (...)»