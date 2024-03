Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit stärken

ZÜRICH: Zur Reaktion des Westens auf Russlands Krieg gegen die Ukraine heißt es am Samstag im Leitartikel der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Die vor über dreißig Jahren durch das Ende des Kalten Kriegs ermöglichte Friedensdividende war großartig. Doch diese schöne Zeit ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine definitiv Geschichte. In Europa herrscht wieder Krieg, und jedes Land muss seine Sicherheit mit größeren Anstrengungen verteidigen. (.)

Es braucht glaubwürdige Signale an Russland, dass Europas Bürger bereit sind, sich gegen einen Angriff zu verteidigen. Olaf Scholz tut das Gegenteil. Er gibt sich als radikaler Friedenskanzler und verweigert der Ukraine den dringend benötigten Marschflugkörper Taurus. Dies begründet er mit der äußerst zweifelhaften Behauptung, die Mitwirkung einzelner deutscher Soldaten bei der Planung ukrainischer Angriffe wäre ein unverantwortliches Risiko für Deutschland. Wer so viel Angst vor Russland hat, lädt Putin geradezu zur Aggression ein.

Brutaler und klarer als mit Russlands Angriff auf die Ukraine kann die neue Bedrohungslage gar nicht demonstriert werden. Westeuropa darf sich nach zwei Jahren Krieg nicht daran gewöhnen, es muss konsequent darauf reagieren. Sonst ist plötzlich nicht nur die Friedensdividende vorbei, sondern auch eine historisch einmalige Phase von Frieden und Prosperität.»

«Die Presse»: Europa in der Sinnkrise

WIEN: In den USA läuft die Wirtschaft rund, in der Eurozone dümpelt sie vor sich hin. Woran das liegt, kommentiert die österreichische Zeitung «Die Presse» am Samstag:

«Die USA ziehen Europa im Eiltempo davon: Laut der Industrieländerorganisation OECD wächst die US-Wirtschaft heuer um 2,1, die der Eurozone lediglich um 0,6?Prozent, voriges Jahr war das Verhältnis ähnlich. (...)

Europa steckt in einer Sinnkrise. Das Versprechen von Fortschritt verfängt nicht mehr: Freiheit, Wohlstand, Sicherheit - war alles immer schon da, das muss man nicht beschützen, denken viele. Und das Bewusstsein, dass Wohlstand geschaffen werden muss, bevor er verteilt werden kann, war auch schon einmal ausgeprägter. Wir Europäer müssen endlich unsere Zukunft in die Hand nehmen. Solang wir noch optimistisch sein können.»