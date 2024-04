Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«La Stampa»: Netanjahu kann nur gewinnen

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» beschäftigt sich am Mittwoch mit den internationalen Reaktionen auf Israels Vorgehen im Gaza-Krieg:

«Wir sind noch weit davon entfernt, dass die USA und Europa Israel den Rücken kehren, angefangen bei der Aussetzung der Militärhilfe für Israel; aber früher oder später könnte es so weit sein, und dies würde Israel zu einem Kurswechsel zwingen. Der russische Präsident Wladimir Putin braucht die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine, um im Sattel zu bleiben. Ebenso ist es mit (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu im Nahen Osten.

Solange sich Israel im Krieg befindet, ist Netanjahu in Sicherheit. Und sollte die Invasion des Gazastreifens nicht mehr ausreichen oder zu lästig werden, lässt sich der Einsatz dessen, was in der Region auf dem Spiel steht, immer weiter erhöhen. Netanjahu kann nur gewinnen, im Gegensatz zu allen anderen: den USA, Europa, den Palästinensern und dem Iran, aber letztlich auch Israel.»

«NZZ»: Israels Strategie ist riskant

ZÜRICH: Nach einem mutmaßlich israelischen Anschlag auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus mit sieben Toten hat der Iran mit Vergeltung gedroht. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Es steht außer Frage, dass die iranische Militärpräsenz in Syrien eine Bedrohung für Israel darstellt. Ebenso klar ist, dass Israel das Recht hat, sich gegen die Angriffe der Hisbollah-Miliz zu verteidigen, die nach dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober eine eigene Front im Norden aufgemacht hat. Die Raketen- und Mörserangriffe der schiitischen Miliz kosten immer wieder Leben und haben Israel gezwungen, über 100.000 Einwohner aus dem Grenzgebiet im Norden zu evakuieren.

Nach sechs Monaten ist aber klar erkennbar, dass weder Iran noch die Hisbollah Interesse an einem größeren Krieg haben. Das Regime in Teheran scheint vielmehr bemüht, eine gewisse Schwelle nicht zu überschreiten. Israel spekuliert womöglich darauf, dass Iran auch jetzt eine weitere Eskalation vermeiden wird. Doch Israels Strategie ist riskant. Denn der Angriff auf das Konsulat könnte Iran zwingen, härter als bisher zu reagieren, um die Abschreckung wiederherzustellen. Das Ergebnis könnte ein Krieg sein, den auch Israel nicht wollen kann.»

«The Times»: Angriff in Damaskus war kalkulierte Eskalation

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch den mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus:

«Der israelische Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem Brigadegeneral Mohammed-Resa Sahedi, ein ranghoher Kommandeur der Elitetruppe Al-Kuds-Brigaden, getötet wurde, ist eine kalkulierte Eskalation des umfassenderen Konflikts um den Krieg im Gazastreifen. Israel ist seit Langem entschlossen, den Preis dafür in die Höhe zu treiben, dass der Iran die Hisbollah mit Waffen versorgt und seine libanesischen Stellvertreter ermutigt, Raketen auf Nordisrael abzufeuern.

Die Ermordung Sahedis wird unweigerlich eine brutale Antwort nach sich ziehen, wie Teheran angekündigt hat. Aber es wird den Iran auch dazu zwingen, seine Provokationen im Libanon sowie im Roten Meer mithilfe der jemenitischen Huthis einzuschränken oder einen weitaus verheerenderen israelischen Schlag gegen den Iran selbst zu riskieren, sollte dieser damit beginnen, selbst Raketen auf Israel abzufeuern. (.)

Dennoch ist ein Angriff auf eine diplomatische Vertretung im Ausland ein Risiko für Israel. Zumindest ein Teil der arabischen Welt wird Irans Behauptung glauben, dass dies von Washington geplant und sanktioniert wurde. Das schadet der Glaubwürdigkeit der USA weiter und erschwert die amerikanischen Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung aller israelischen Geiseln.»