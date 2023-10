Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«The Guardian»: Viele Staaten erfüllen Klimaversprechen nicht

LONDON: Der Londoner «Guardian» kritisiert am Freitag die aus seiner Sicht unzureichenden internationalen Klimaschutzbemühungen:

«Der Countdown für die aktuelle Runde der UN-Klimaverhandlungen, die Ende November in Dubai starten, hat begonnen. Am Mittwoch veröffentlichte Papst Franziskus eine Aktualisierung seiner Enzyklika aus dem Jahr 2015 - ein Dokument, das sich an Katholiken auf der ganzen Welt richtet - und warnte, dass «die Welt, in der wir leben, zusammenbricht». Der Papst forderte eine Änderung des «unverantwortlichen» westlichen Lebensstils. (...)

Das Vorgehen der Ölkonzerne und der Petrostaaten ist eine Sache. Überall in der reichen Welt gibt es Regierungen, die ihren Worten zum Thema Net Zero keine Taten folgen lassen. Und selbst jetzt, da Wissenschaftler fassungslos sind angesichts der neuesten Daten, gibt es keine Garantie dafür, dass der Anstieg der Treibhausgase bis 2025 gestoppt wird, wie es nach Ansicht von Experten notwendig wäre, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.»

«Tages-Anzeiger»: Aserbaidschan verdient Milliarden in der Schweiz

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag die Haltung der Schweiz angesichts des Vorgehens Aserbaidschans gegen Armenier in Berg-Karabach:

«Die Schweizer Botschafterin Pascale Baeriswyl zeigte sich im UN-Sicherheitsrat lediglich «tief besorgt». 100.000 Menschen werden vertrieben, und die offizielle Schweiz ist «tief besorgt»? Noch verharmlosender geht es kaum. (...)

Beim Bund wird die zurückhaltende Wortwahl damit begründet, dass man sich die Möglichkeit nicht verbauen wolle, als Vermittlerin aufzutreten. Man habe beiden Seiten die Guten Dienste angeboten. Lässt die Schweizer Diplomatie diesen schön klingenden Worten hinter den Kulissen auch wirklich handfeste Taten folgen? Man hofft es, weiß es aber nicht.

Was man hingegen weiß: Aserbaidschan finanziert seine Hightecharmee wesentlich mit den Milliarden, welche die staatliche aserbaidschanische Erdölgesellschaft Socar verdient - und zwar in der Schweiz. Rund drei Viertel ihres globalen Umsatzes macht Socar über eine Handelsgesellschaft in Genf. (...)

Die Schweiz ist im Konflikt zwischen den Armeniern und Aserbaidschan nicht die neutrale, noble Vermittlerin, als die sie sich gern sieht. Durch unser Verhalten unterstützen wir als ganzes Land einen Aggressor.»