Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«NZZ»: Neue Hoffnung für Erdogans Gegner

ZÜRICH: Zur Niederlage der Regierungspartei AKP bei den Kommunalwahlen in der Türkei meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Der AKP ist es offenkundig nicht gelungen, ihre Wähler zu mobilisieren. Die Beteiligung lag 9 Prozentpunkte niedriger als letztes Jahr. Obwohl Präsident Erdogan erneut durchs ganze Land getourt ist und den Wahlkampf mit einer Großkundgebung in Istanbul beendet hat, hat er die Wähler nicht in gewohnter Weise an die Urnen bringen können. Es wäre aber verfrüht, das Ende der Ära Erdogan einzuläuten. Die nächsten Wahlen stehen erst 2028 an. Niemand kann der Regierung bis dahin die Macht streitig machen. Auch ist es keineswegs sicher, dass die Türkinnen und Türken bei der Präsidentenwahl so abstimmen werden wie bei der Wahl ihrer Bürgermeister und Stadträte.

Doch gibt der Sieg der Opposition neue Hoffnung. Er zeigt, dass die AKP nicht unbesiegbar ist. Auch ist nicht mehr zu übersehen, dass der alternde Präsident den Zenit überschritten hat. Mit Mansur Yavas in Ankara und Ekrem Imamoglu in Istanbul hat die CHP zudem zwei Politiker, welche die Massen zu begeistern wissen. Gerade Imamoglu macht kein Geheimnis daraus, dass er nationale Ambitionen hat. Mehr denn je ist der Istanbuler Bürgermeister für Erdogan der gefährlichste Herausforderer.»

«La Repubblica»: Niederlage trübt Erdogans Bild als starker Mann

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Repubblica» meint am Dienstag zum Wahlerfolg der sozialdemokratischen Opposition in der Türkei gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan:

«Das ist nicht das Ende des Erdoganismus: Der Rais, der sich schon oft als geschicktes politisches Chamäleon erwiesen hat, bleibt im Sattel. Aber es ist sicherlich der schlimmste Rückschlag seiner politischen Karriere: Seine Führung ist nun anfechtbar und umstritten. (...) Wahrscheinlich wird die Niederlage Erdogan veranlassen, seine Regierungsmannschaft genauer zu betrachten und einige Minister auszutauschen.

Insbesondere könnte sie seine Pläne für eine abermalige Verfassungsänderung bremsen, um sich die Tür für eine dritte Amtszeit im Jahr 2028 offenzuhalten, obwohl er wiederholt erklärt hat, dass dies seine letzten Wahlen waren. Vor allem aber trübt die schwindende Unterstützung das Bild des einsamen starken Mannes, der das Kommando führt, selbst gegenüber führenden Politikern der Welt.»