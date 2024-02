Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«The Independent»: Gaza-Krieg muss beendet werden

LONDON: Zum militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen meint der Londoner «Independent» am Dienstag:

«Israel hat zwar ein unveräußerliches Recht, sich zu verteidigen, aber es ist nicht mehr klar - wenn es das überhaupt jemals war -, wie die seit den Gräueltaten vom 7. Oktober betriebene massive Kriegsführung mit so vielen zivilen Opfern Israel sicherer machen und nicht Hunderttausende neu radikalisierte Rekruten für die Hamas oder eine andere Terrorgruppe hervorbringen soll. Das ist der fatale Fehler in der israelischen Strategie - und er hilft Benjamin Netanjahu nicht einmal auf der innenpolitischen Bühne.

Schließlich, und das wird immer gefährlicher, verprellt Israel alte Freunde und schafft sich neue Feinde. Die USA, die EU und Großbritannien äußern sich zunehmend kritisch. Zudem ist immer häufiger die Rede davon, dass die Anerkennung Palästinas als souveräner Staat ein früher und nicht erst ein später Schritt in einem Friedensprozess sein sollte. Südafrika und Brasilien, einflussreiche Stimmen auf dem G20-Außenministertreffen in Rio de Janeiro, werfen Israel gar Kriegsverbrechen vor. (...)

Die Hamas ist nicht vernichtet worden, und sie wird aus den Trümmern auferstehen, um Israel erneut zu bedrohen - eine empörende und inakzeptable Aussicht. Israel muss einen besseren Weg finden, diesen Krieg zu führen, oder, besser noch, einen Weg zum Frieden. Das Ende dieses Krieges kann nicht zu schnell genug kommen.»

«NZZ»: Von der Leyen hat vieles richtig gemacht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die erneute Kandidatur Ursula von der Leyens für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin:

«Die EU als geopolitischer Akteur: Was jahrelang nur Schlagwort war, wurde mit dem Überfall auf die Ukraine zum Gebot. Auf die russische Aggression musste eine gemeinsame wirtschaftliche, politische und militärische Antwort gefunden werden. Auch da war von der Leyen schnell und klar. Der Angriff auf die Ukraine, so ihre Botschaft, ist auch ein Angriff auf die EU. Diese muss deshalb alles tun, um den Untergang des Landes zu verhindern.

Flüchtlingsaufnahme, Sanktionen, Finanz- und Waffenhilfen: dass die EU zu dem Kraftakt fähig sein würde, hätten ihr wenige zugetraut (und der Konsens ist oft prekär genug). Doch mit der Einladung an Kiew, EU-Mitglied zu werden, preschte von der Leyen gleich nochmals vor und zwang damit die leise murrenden Mitgliedstaaten auf Kurs.

Die EU-Kommissionspräsidentin hat nur wenig formale Macht. Sie ist letztlich bloß die Vorsteherin einer Verwaltung, die auf den politischen Willen der Mitgliedsstaaten angewiesen ist. Dank ihrem politischen und strategischen Gespür aber hat es von der Leyen mehrfach geschafft, auf den Kipppunkten von Krisen die Themen und Deutungen vorzugeben. Und sie lag damit richtig.»

«De Telegraaf»: Von der Leyen muss ultragrüne Agenda abändern

AMSTERDAM: Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin an. Dazu heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«In der europäischen Blase überrascht es niemanden, dass von der Leyen eine weitere Runde anstrebt. (...) Die Umfragen sprechen im Moment für von der Leyen. Und was noch wichtiger ist: Die meisten EU-Mitgliedstaaten möchten mit ihr weitermachen.

Das heißt aber nicht, dass die Brüsseler Baronin den bisherigen Kurs beibehalten kann. Immer mehr Mitgliedstaaten, darunter auch die Niederlande, schwenken bei nationalen Wahlen nach rechts. In vielen Ländern gibt es zudem ernsthafte Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.

In den letzten Jahren hat die EU eine Rekordzahl an Umweltvorschriften erlassen, aber die Praxis zeigt, dass die Industrie Schwierigkeiten hat, damit Schritt zu halten. Abgesehen davon verfolgen die Amerikaner einen klügeren Ansatz: Steuererleichterungen statt Subventionen und vor allem weniger Vorschriften statt mehr. Gleichzeitig drängt China mit Elektroautos zu Dumpingpreisen auf den europäischen Markt.

Von der Kommissionspräsidentin wird erwartet, dass sie sich von der ultragrünen Agenda verabschiedet, die sie zusammen mit dem einstigen niederländischen EU-Kommissar Frans Timmermans aufgestellt hatte. Die Klimaziele bleiben bestehen, aber von der Leyen sollte wohl einen weniger ideologisch motivierten Weg einschlagen.»