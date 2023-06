Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Público»: Berlusconis Erbe

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» schreibt am Dienstag zum Tod des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi:

«Als Silvio Berlusconi 1993 die politische Bühne betrat, dachten viele, dass es sich bei ihm um ein einmaliges und kurzlebiges Phänomen handele. Heute wissen wir, dass es weder das eine noch das andere war. Wie viele Leben muss man leben, um reich zu werden, ein Medienmagnat, Fußball-Unternehmer, eine prominente Persönlichkeit mit großartigen Kommunikationsfähigkeiten und eine Partei, Forza Italia, zu gründen, um für das wichtigste Staatsamt zu kandidieren?

Heute wissen wir, dass er der Vorreiter einer Strategie war, die das Charisma eines schamlosen Populisten mit der Nutzung der Massenmedien verbindet und bei der die Wahrheit weniger wichtig ist als das, was sich jeder als seine Realität zurechtlegt. Donald Trump wird später zum Inbegriff dieses Modells werden. Aber Berlusconi vermittelte seinen Wählern auch das Gefühl, dass er sich ihrer nicht schämte, selbst wenn sie Schweine, hässlich und böse, sogar bedauernswert, waren. Diese Fähigkeit, Teile einer Wählerschaft zu binden, die sich im Stich gelassen fühlt, bleibt eine Herausforderung für alle, die die Demokratie vor den Turbulenzen der Populisten schützen wollen.»

«De Standaard»: Berlusconi konnte die Demokratie hinters Licht führen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschreibt den verstorbenen italienischen Ex-Präsidenten Silvio Berlusconi am Dienstag als Ideengeber für populistische Politiker vieler Länder:

«Wer glaubt, dass die Welt von dieser clownesken und verschlagenen Figur nichts zu lernen hat, der irrt sich. Auch jetzt, wo er nicht mehr da ist, bleibt die Frage, wie es möglich war, dass so viele Italiener auf diesen mächtigen Clown hereingefallen sind und ihn insgesamt rund 3.340 Tage lang als Ministerpräsident geduldet haben. Denn das ist eigentlich der größte Erfolg von Berlusconi: dass er die Demokratie gleich mehrfach hinters Licht führen konnte.

Die unbequeme Wahrheit ist, dass politische Gegner, Journalisten und viele Italiener dachten, ein solcher Scharlatan habe keine Chance, mehrmals Ministerpräsident zu werden. Dabei unterschätzten sie nicht nur die Macht von Berlusconis Redegewandtheit, Reichtum und politischer Akrobatik, sondern waren vor allem viel zu unkritisch gegenüber ihren eigenen Unzulänglichkeiten. So war Berlusconi also nicht nur ein politisches und moralisches Fiasko, sondern zugleich eine der inspirierendsten Figuren der letzten Jahrzehnte, bei der sich andere Populisten wie Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orban und Giorgia Meloni zahlreiche Ideen abschauen konnten.»

«The Telegraph»: Deutliche Parallelen zwischen Berlusconi und Trump

LONDON: Zum Tod des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi meint der Londoner «Telegraph» am Dienstag:

«Das eine, was man wohlwollend über Silvio Berlusconi sagen kann, ist, dass er ein schillernder Typ war. Er war der erste einer Reihe populistischer politischer Persönlichkeiten, die in den letzten Jahren in Europa und den USA auftauchten, wobei seine Anziehungskraft ebenso auf seinem volkstümlichen Verhalten wie auf seiner Ideologie beruhte. (...)

In einem Land, in dem sich der Populismus in der Vergangenheit im Aufstieg des Faschismus und Benito Mussolinis manifestiert hatte, positionierte er sich als Atlantiker und trug zur Amerikanisierung der italienischen Politik bei. Er erklärte einmal, dass er immer mit der US-Politik übereinstimmen würde, was auch immer das sei, und unterstützte George Bushs Invasion im Irak im Jahr 2003.

Es ist schwer, Parallelen zu Donald Trump zu vermeiden: Berlusconi war reich, extravagant und geriet regelmäßig wegen angeblichen finanziellen oder sexuellen Fehlverhaltens in Schwierigkeiten. Doch wie bei seinem US-amerikanischen Amtskollegen taten seine Ungehörigkeiten seiner Popularität kaum Abbruch, und trotz all seiner juristischen Probleme wurde er viermal zum Premierminister gewählt.»

«de Volkskrant»: Illegale Migration stellt EU vor Herausforderungen

AMSTERDAM: Angesichts steigender Zahlen von Mittelmeermigranten will die EU-Kommission gemeinsam mit Tunesien effektiver gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorzugehen. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Betrachtet man das prognostizierte Bevölkerungswachstum in Afrika, dessen geringe Wirtschaftskraft und die politischen Auswirkungen der Migrationsdebatte in Europa, so wird deutlich, dass das Bestreben, die Grenzen in den Griff zu bekommen, eine der wichtigsten europäischen Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte ist. (...)

Die Lösungen müssen über die Verhinderung unerwünschter Einwanderung oder die Bekämpfung von Menschenschmugglern hinausgehen. Es geht auch darum, in die Stabilität und die Wirtschaftstätigkeit in den Ländern zu investieren, und mehr legale (zeitweilige) Arbeitsmigration zuzulassen. Es ist schwierig, bereits von einem «Tunesien-Deal» zu sprechen. Dafür ist noch zu viel unbekannt. Ein Abkommen mit Tunesien muss erst noch konkret ausgehandelt und dann von 27 EU-Mitgliedstaaten besiegelt werden. Aber es ist gut zu sehen, dass sich die Pläne auf Investitionen richten, die mittelfristig die Stärke und Widerstandsfähigkeit Tunesiens stärken sollen.»

«NZZ»: Machtmissbrauch prägte Berlusconis Regierungszeit

ZÜRICH: Zum Tod des italienischen Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Seit Benito Mussolini hatte niemand das Land länger regiert, im demokratischen Italien ist er mit 3339 Tagen an der Macht der längstdienende Ministerpräsident. Berlusconi hätte also durchaus die Zeit gehabt, Italien tiefgreifend umzugestalten und zu modernisieren. Allerdings war das gar nie sein Bestreben. (...)

Einmal im Palazzo Chigi angekommen, widmete er sich sogleich dem eigenen Vorteil. Zahllose Gesetze ließ er sich, seinem Firmenkonglomerat und seinen Günstlingen auf den Leib schneidern. Derweil blieben die strukturellen Probleme Italiens praktisch unangetastet: die Staatsverschuldung etwa, die ineffiziente Verwaltung, die Jugendarbeitslosigkeit oder das Nord-Süd-Gefälle. Während Berlusconi lange jede Verurteilung abwenden konnte, war seine Amtszeit geprägt von Machtmissbrauch, Skandalen und groben Attacken auf alle Gegner. Für Italien waren es verlorene Jahre.»

«Die Presse»: Berlusconis Schatten ist zu mächtig

WIEN: Zum Tod von Silvio Berlusconi schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Er spürte den Puls der Zeit wie kaum ein anderer. Er wusste, dass eine gut erzählte Geschichte mit mächtigem Feind mehr Wähler bringt als ein fundiertes Programm und setzte daher auf die totale Polarisierung: Wer ihn kritisierte, war Kommunist - egal, ob Journalist, Richter oder die EU. Keiner hat die Politik so sehr personalisiert wie er, kaum jemand setzte so früh die Demoskopie als politische Waffe ein.

Sein populistischer "Stil" fand Nachahmer in den unterschiedlichsten Versionen, von Europa bis in die USA. Aber vor allem in Italien hinterlässt der "Berlusconismo" tiefe Spuren. Politisch ebnete der Medienzar den Weg für die Radikalisierung der Politik, indem er Misstrauen in die Institutionen und politischen Gegner säte. Der Ex-Premier selbst verlor zwar zuletzt an Zustimmung, wurde von neuen Populisten verdrängt. Aber das liberale Zentrum in Italien bleibt auch dank ihm leer, die Handvoll kleiner Parteien können Wähler nicht mehr überzeugen. Berlusconis Schatten ist zu mächtig.»