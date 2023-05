Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«Dagens Nyheter»: Erdogans Gegner bekam niemals eine faire Chance

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Dienstag den Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan:

«Man sollte nicht so tun, als wäre das hier irgendeine demokratische Wahl gewesen: Erdogan hat dadurch gewonnen, dass sein Widersacher niemals eine faire Chance erhalten hat. Erdogan hat die Macht bei sich gesammelt und die Presse gezüchtigt. Oppositionspolitiker wie Herausforderer Kemal Kilicdaroglu dürfen im besten Fall zu unfairen Bedingungen dabei sein. Im schlimmsten Fall werden sie daran gehindert, sich aufstellen zu lassen, oder ins Gefängnis gesteckt, so wie Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamogl oder HDP-Anführer Selahattin Demirtas.

Die Reise, die die Türkei in den vergangenen 20 Jahren unternommen hat, ist nicht einzigartig. Dieselbe unternahm Venezuela erst unter Hugo Chávez und dann unter Nicolás Maduro, genauso wie Russland unter Wladimir Putin. Viktor Orbán treibt Ungarn in dieselbe Richtung. Wahlen finden weiter statt. Oft wird kein Betrug benötigt - unfaire Bedingungen reichen völlig aus. Aber wenn es nötig wird, um sich an der Macht zu halten, scheuen diese Anführer selten vor groberen Methoden zurück. Oppositionspolitiker werden daran gehindert, sich aufzustellen, sie werden inhaftiert - oder noch Schlimmeres.»

«de Volkskrant»: Türkei bleibt ein launischer Partner

ZÜRICH: Zur Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Im weltweiten Kampf zwischen Demokratie und Autokratie ist das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in der Türkei ein Rückschlag. Während autoritäre Führer wie Trump und Bolsonaro knapp verloren haben, errang der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen knappen Sieg. (...) Es ist zu befürchten, dass Erdogan in den nächsten fünf Jahren weiter Gegner verfolgen, die Pressefreiheit noch mehr einschränken und die Macht noch stärker auf seine Person konzentrieren wird. Auch die Stellung der Frauen ist gefährdet, da Erdogan ein Gesetz zum Schutz von Frauen vor Gewalt abschaffen will. Für die Europäische Union bedeutet die Wiederwahl Erdogans, dass die strategisch so wichtige Türkei ein launischer und opportunistischer Partner bleiben wird.»

«DNA»: Erdogans Zeit ist nun gekommen

STRAßBURG: Zur Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schreibt die französische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Und jetzt die Welt! Oder zumindest zunächst der Nahe und Mittlere Osten. Der türkische Präsident (...) hat nun die Hände noch freier, um sein großes Ziel zu vollenden: dieses Jahrhundert zu dem der Türkei zu machen. (...)

Er hat als einer der ersten verstanden, dass der Westen das Weltgeschehen nicht mehr vollständig im Griff hat und dass Plätze für Mittelmächte wie die Türkei frei werden. Insbesondere wenn sie den Willen haben und ihre geopolitischen, kulturellen und/oder wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen wissen. Die Türkei weiß diese so gut einzusetzen, dass sie sogar zum Hauptvermittler im Krieg um die Ukraine wurde. Erdogans Zeit ist nun gekommen.»

«NZZ»: Der Türkei droht ein böses Erwachen

ZÜRICH: Zum erneuten Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Die Türkei hatte die Wahl, und sie hat sich entschieden: für einen Präsidenten, der zwar die Urnen zur Legitimation nutzt, aber sonst als Autokrat regiert, ohne Rücksicht auf jene Hälfte der Gesellschaft, die seine ideologische Vision nicht teilt. Für einen Präsidenten, der sich auf den Willen der Nation beruft, aber jeden als Terroristen verfolgen lässt, der ihn zu kritisieren wagt. Für einen Präsidenten, der den Staat als Besitz seiner Partei begreift und nach Belieben für seinen revisionistischen, neoosmanischen Traum einer «neuen Türkei» nutzt.

Die Beschneidung der Pressefreiheit, die Politisierung der Justiz, die Aushöhlung der Demokratie - all das war für 52 Prozent der Wähler kein Grund, Recep Tayyip Erdogan die rote Karte zu zeigen. (...) Dabei schmelzen ihre Ersparnisse, der Lohn reicht kaum mehr für die Miete, und jeder Gang in den Supermarkt schmerzt. Schon bald könnte es zudem ein böses Erwachen geben. Denn dem Land droht eine Finanz- und Währungskrise wie 2001, als die Banken kollabierten und die Lira komplett entwertet wurde. Schon länger kann sich die Regierung nur dank den Milliarden von befreundeten Golfstaaten und Russland über Wasser halten.»

«La Vanguardia»: Sánchez' Flucht nach vorn

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Dienstag die von Regierungschef Pedro Sánchez (PSOE) nach der Niederlage der Linken bei Regionalwahlen angesetzte Neuwahl:

«Das sozialistische Debakel am Sonntag war so groß, dass Sánchez die Parlamentswahl auf Juli vorzog, damit wir die Niederlage vergessen. Statt lange über die Ursachen zu reden, geraten wir alle in die Hitze eines neuen Wahlkampfs. Er hat dies bereits im Juni vergangenen Jahres so gemacht, als er nach dem Sieg der (konservativen Oppositionspartei) PP in Andalusien eine Kampagne startete, um den NATO-Gipfel in Madrid bekannt zu machen und so von dem schlechten Ergebnis abzulenken. Das nennt man Weglaufen.

Sánchez hat in der Vergangenheit oft Mut bewiesen und schwierige Situationen überstanden. Die Operation aber, die er nun (mit der Neuwahl) gestartet hat, erscheint angesichts der Stärke von PP und (der rechtspopulistischen) Vox riskant. Der Wahlkampf wird mit der Bildung neuer regionaler und kommunaler Regierungen zusammenfallen, die aus Pakten zwischen diesen beiden Parteien bestehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Einzug der Ultrarechten in die Institutionen auf breite Ablehnung in der Gesellschaft stößt. Die PSOE wird versuchen, damit die PP zu zermürben. Wir werden sehen.»

«The Telegraph»: Türkischer Nationalismus ist Erdogans Stärke

LONDON: Zur Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Dienstag:

«Viele westliche Spitzenpolitiker hatten gehofft, dass Präsident Erdogan gehen muss, doch nun müssen sie angesichts der Bedeutung der Türkei als strategische Regionalmacht und Nato-Mitglied einen Weg finden, mit der neuen Realität zu leben. Erdogans Engagement für das Militärbündnis ist jedoch wankelmütig - er blockiert die Mitgliedschaft Schwedens in der Nato mit der Behauptung, das Land beherberge kurdische Terroristen. Andererseits pflegt der türkische Präsident eine Beziehung zu Wladimir Putin, die dazu beigetragen hat, die ukrainischen Getreideexporte über das Schwarze Meer zu ermöglichen. Er könnte dabei helfen, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zu vermitteln.

Präsident Erdogan gilt als Islamist, doch seine Stärke beruht auf dem türkischen Nationalismus, nicht auf der Religion. Montag war der Jahrestag der Eroberung von Konstantinopel 1453 durch die Osmanen. Diese Geschichte hat Präsident Erdogan in seiner Amtsführung hochgespielt. Sein Appell an die kulturelle Nostalgie erwies sich als erfolgreicher Ansatz. Ob das ein tief gespaltenes Land vereinen wird, ist jedoch fraglich.»