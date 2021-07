Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Johnson ist der richtige Mann

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Kritik des Ex-Regierungsberaters Dominic Cummings an Premierminister Boris Johnson:

«Seit Dominic Cummings vor ein paar Monaten als Berater für Boris Johnson zurückgetreten ist, will er ihm mit immer neuen Enthüllungen schaden. (...) Wahrscheinlich hat Cummings in der Sache in vielen Punkten recht. Doch in der Politik geht es nicht nur um die Sache, es geht darum, bei den Leuten anzukommen, sie mitzureißen, sie zu überzeugen. Dann werden einem auch Fehler verziehen, vor allem Johnson, der sich immer wieder mit Selbstironie aus der Affäre ziehen kann. Seine Fehltritte machen ihn erst zum erfolgreichen Politiker, da ist er Donald Trump ähnlich. Hätte der ehemalige US-Präsident auf Berater gehört statt auf seinen Instinkt, wäre er nie gewählt worden. Johnson ist der richtige Mann am richtigen Ort, das sollte Cummings langsam einsehen.»

«Sonntagszeitung»: Klimaziele erfordern Verzicht

ZÜRICH: Zur Klima-Ministerkonferenz der G20 in Neapel heißt es in der Schweizer «Sonntagszeitung»:

««Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!», lautet die Inschrift am Tor zur Hölle in Dantes «Commedia». Das Motto passt zur Klimapolitik der vergangenen Woche. Der Klimawandel gilt vielen als größte Bedrohung unserer Zeit. Unser Handeln scheint dem nicht ganz angemessen zu sein. (...)

Wenn aber die reichsten Länder der Welt nicht bereit sind, zugunsten des Klimas auf etwas zu verzichten: Wie will man dann die viel ärmeren Länder zur Reduktion bei Öl, Gas und Kohle überzeugen? Und das wäre nötig: Heute emittieren China und das übrige Asien fast doppelt so viel CO2 wie die USA und Europa zusammen, Tendenz stark steigend. (...) Dantes Werk heißt Komödie, weil die Geschichte trotz Start in der Hölle schließlich glücklich endet. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung.»

«The Observer»: Neues Klimaabkommen schwer zu erreichen

LONDON: Die Minister der G20-Staaten für Umwelt, Klima und Energie haben sich in Neapel nicht auf ehrgeizigere Klimaziele einigen können. Dazu meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Die Aussichten sind nicht ermutigend, wie am Freitag in Neapel überdeutlich wurde, als sich die Energie- und Umweltminister der in der G20 zusammengeschlossenen reichen Nationen, die insgesamt für 85 Prozent der jährlichen Emissionen verantwortlich sind, nicht auf ein vollständiges Paket von Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels einigen konnten. Das G20-Treffen wurde als eine wichtige Etappe auf dem Weg zur 26. UN-Klimakonferenz (Cop26 in Glasgow) angesehen. Und das Scheitern des Versuchs, eine gemeinsame Basis zu finden, zeigt, wie schwierig es sein wird, in Schottland ein sinnvolles Abkommen zu erreichen. (...) Die nächste Chance für die Politiker bietet sich im Oktober, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten treffen und hoffentlich dafür sorgen, dass die letzten Vorbereitungen für Cop26 wieder auf Kurs gebracht werden. Wenn nicht, sehen die Erfolgschancen des Gipfels besorgniserregend aus.»