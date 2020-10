Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sonntagszeitung»: Trump kämpft wie ein Besessener

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» beschäftigt sich mit dem Wahlkampf in den USA:

«Präsident Donald Trump, vier Jahre lang von Journalisten, von Staatsanwälten und von gegnerischen Politikern obsessiv verfolgt, kämpft in der laufenden Schlussphase wie ein Besessener um die Wiederwahl. National und in fast allen wichtigen Gliedstaaten liegt er im Rückstand. Im Vergleich hat es sein Herausforderer einfach. Der Demokrat Joe Biden kann sich im Schatten ausruhen, während Trump das Rampenlicht unter der Medienlinse auf sich bündelt. Drei Sommermonate lang verharrte Biden in seinem Keller und wurde dafür gelobt, weil er das mit Corona begründen konnte. (...)

Biden wird nicht siegen, weil er die Feuerprobe des Präsidentschaftswahlkampfs überlebt. Er hat das Glück, dass die Mehrheit der Medien und die Techkonzerne um jeden Preis Trump loswerden wollen. Was der altersschwache Politveteran im Weißen Haus anstellen wird - nun, davon wird man sich überraschen lassen müssen.»

«NZZ am Sonntag»: Frankreich muss radikalen Islamisten Stirn bieten

ZÜRICH: Zum islamistischen Terroranschlag in Frankreich schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Frankreich scheint kein Mittel gegen die blutrünstigen Eiferer in seiner Mitte zu finden. Das Land muss sich endlich entschieden gegen die wachsende Entfremdung der muslimischen Gemeinschaft und ihre Unterwanderung durch den radikalen Islam stemmen. Der Staatschef hat diese Gefahr zu lange nicht ernst genommen, obschon Fachleute seit Jahren auf sie hinweisen. Immerhin stellte er Anfang Oktober die Weichen, um dies nachzuholen. Die Republik, für die Religion Privatsache ist, hebelt sich nicht selbst aus, wenn sie Auswüchse einer Religionsgemeinschaft benennt und bekämpft, sondern wenn sie nichts gegen diese unternimmt. Das machte Macron klar. Die Frage ist jetzt nur, ob der Präsident und das Parlament nun rechtzeitig genug tun.»