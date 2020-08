Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Ein Geständnis mit Signaleffekt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Prozess im Mordfall von Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke:

«Der erste Mord an einem deutschen Politiker durch einen rechtsextremen Täter seit 1945 ist mit Vorsatz geschehen. «Es ist so, wie Sie es sagen», hat der angeklagte Stephan E. diese Woche dem Richter knapp bestätigt. Das Geständnis des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten und CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni vergangenen Jahres muss für Deutschland ein weiterer Schock sein. Den Bundesinnenminister haben diese und andere Taten zu neuen Einsichten gebracht. Der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für die Sicherheit des Landes, stellte er unlängst fest. Dass die Behörden die Gefahr von rechts ernster nehmen wollen, ist wichtig. Auf Konsequenzen dieses Umdenkens wartet man freilich noch.»