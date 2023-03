Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Telegraph»: Macht der Zentralbanken hat ihre Grenzen

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» hinterfragt am Sonntag die Rolle der Zentralbanken und Ratingagenturen bei der Regulierung der Finanzmärkte:

«Seit 2008 oder schon eher seit der Ära von Alan Greenspan an der Spitze der US-Notenbank Fed lebten wir in einer Wunderwelt des billigen Geldes. Quantitative Lockerung und Zinssätze nahe Null haben die Weltwirtschaft anderthalb Jahrzehnte lang am Leben erhalten. Auch in dieser Krise wirkten die Ratingagenturen wie Autofahrer, die am Steuer eingeschlafen sind. Wie kann es sein, dass so wenige das Offensichtliche erkannt haben? Dass Zinsen, die fallen, auch wieder steigen können, und zwar sehr schnell. (...)

Falsche Zuversicht seitens der Regulierungsbehörden führt zu Instabilität. Die Zinssätze müssen sich von ihrem künstlich niedrig gehaltenen Niveau aus normalisieren können, damit sie in einer freien Wirtschaft die koordinierende Rolle spielen, die ihnen zukommt. Doch in der brüchigen, künstlichen Situation, die die Götter der Zentralbanken geschaffen haben, führt jede Krise zu weiteren Maßnahmen und jede Maßnahme zu einer weiteren Krise. Irgendwann müssen wir die Kette der fehlgeschlagenen Interventionen unterbrechen und anerkennen, dass die Macht der Zentralbanken Grenzen hat.»

«NZZ am Sonntag»: Frankreich braucht Macrons Rentenreform

ZÜRICH: Zur Rentenreform in Frankreich meint die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Natürlich wäre es mit der Zustimmung der Nationalversammlung besser gewesen. Dennoch war es richtig und wichtig, dass Präsident Emmanuel Macron von seinem verfassungsmäßigen Sonderrecht Gebrauch gemacht und die Rentenreform ohne sie durchgedrückt hat. Eine Mehrheit der Abgeordneten wäre nur zum Preis einer weiteren Verwässerung der Vorlage zu haben gewesen. An einer Erhöhung des Rentenalters und der Beitragsjahre kommt Frankreich jedoch nicht vorbei. Denn auch in diesem Land wächst das Loch in der Rentenkasse.

Mit seinem mutigen Alleingang nimmt der Staatschef Misstrauensanträge sowie weitere Streiks und Straßenproteste in Kauf. Sie könnten das Ende der Regierung bedeuten und ihn selbst für den Rest seiner Amtszeit zur lahmen Ente machen. Dass er das tut, was er für wichtig hält für das Land, ist ihm zugutezuhalten. Manch anderer Politiker wäre lieber zurückgekrebst, wie man das in der Vergangenheit so oft gesehen hat. Einzig die Gefahr Marine Le Pen könnte Macron unterschätzt haben. Seine rechtsnationalistische Gegenspielerin ist eine Nutznießerin des verbreiteten Unmuts über die Reform und dürfte damit in Zukunft einigen Zulauf an Wählern erhalten.»

«El País»: Krise in Frankreich könnte sich auf Europa ausweiten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Sonntag die angekündigten Misstrauensanträge gegen die Regierung Frankreichs:

«Emmanuel Macron hat die Rentenreform mit Hilfe des Artikels 49.3 der französischen Verfassung ohne Abstimmung im Parlament durchgesetzt und damit den schlechtesten Weg gewählt, um ein Gesetz zu verabschieden, das das Rentenalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre anheben wird. Der französische Präsident hatte andere Optionen. Er hätte sich um eine Einigung mit den gemäßigten Gewerkschaften bemühen können, wie er es in der Vergangenheit bei anderen Reformen getan hat. Er hätte das Projekt den Bürgern besser erklären und die Ungereimtheiten der Debatte der vergangenen zwei Monaten vermeiden können. Oder er hätte zumindest eine ausreichende Anzahl von Abgeordneten in der Nationalversammlung überzeugen können, um ihre Zustimmung zu gewährleisten.

Die politische und soziale Krise stärkt die Extreme und kann teuer werden. Frankreich ist ein Land, in dem die extreme Rechte bei den letzten Präsidentschaftswahlen mehr als 13 Millionen Stimmen bekommen hat und sich auf die Machtübernahme vorbereitet. Vorgezogene Parlamentswahlen könnten zu einer Mehrheit für die Partei der euroskeptischen und russophilen Marine Le Pen führen und die Krise auf Europa ausweiten.»