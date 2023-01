Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«NZZ am Sonntag»: Schwedens seltene Erden sind gut für die Demokratie

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Entdeckung von Vorkommen an seltenen Erden in Schweden:

«Seltene Erden braucht es künftig vermehrt, etwa für Windräder oder Motoren von Elektroautos. Heute werden sie aber fast nur in China gefördert. (...) Das schwedische Rohstoffvorkommen ist darum eine gute Nachricht für die Energiewende - doch nicht nur für sie. Der Fund stärkt auch die westlichen Demokratien. Eine Mine in Schweden könnte den Bedarf Europas zwar niemals vollständig decken. Sie würde aber dafür sorgen, dass Europa auf mehr Lieferanten zugreifen könnte, insbesondere auch solche aus gleichgesinnten Ländern. Dieser Winter hat gezeigt, wie wichtig das ist. Die wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine befürchtete Energiekrise blieb auch deswegen aus, weil Norwegen mehr Gas lieferte. Allerdings: Neuentdeckte Vorkommen nützen dem Westen nur, wenn man sie auch abbaut. Und wenn nicht Bedenkenträger die Förderung verhindern - wie so oft in Europa.»