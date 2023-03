Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«The Guardian»: Irakkrieg hat die USA geschwächt

LONDON: Zur Bilanz des Irakkrieges 20 Jahre nach seinem Beginn schreibt die britische Zeitung «The Guardian» am Samstag:

«Welche Erleichterung oder Freude die Iraker auch immer über den Sturz des gewalttätigen und unterdrückerischen Regimes von Saddam Hussein empfunden haben mögen, sie wurden bald von dem nun folgenden Schrecken überlagert. (...)

Die Invasion (der USA) machte die Hoffnungen auf eine Stabilisierung Afghanistans zunichte, indem sie Aufmerksamkeit, Ressourcen und Truppen von dort abzog. Sie hat den Iran gestärkt und ermutigt. Sie hat Nordkorea in seiner Überzeugung bekräftigt, dass der Erwerb von Massenvernichtungswaffen unerlässlich ist. Sie hat das Ende des kurzen Moments einer unipolaren Weltordnung beschleunigt und zugleich die Visionen einer auf Regeln basierenden globalen Ordnung untergraben.

Ein militärisches Abenteuer, das von vielen Akteuren nach den Anschlägen vom 11. September als forsche Bekräftigung der Vormachtstellung der USA gedacht war, hat das Land nur geschwächt und unterminiert - umso mehr angesichts der Schrecken von Abu Ghraib und der weit verbreiteten Brutalität gegen Zivilisten.»

«NZZ»: Putin steht nun offiziell am Pranger

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Zahllose Personen in weiten Teilen der Welt dürften aufatmen: Endlich kommt auch einmal einer der ganz Großen dran. (...) Dennoch hinterlässt der Paukenschlag ein schales Gefühl. Oft wird ein Haftbefehl aus Rücksicht auf Opfer, Zeugen und die Integrität der laufenden Untersuchung geheim gehalten. Diesmal haben die Richter entschieden, ihn sogleich öffentlich zu machen. Sie rechtfertigen dies mit der Hoffnung, das Wissen um den Haftbefehl könnte vor weiteren Straftaten abschrecken. Doch das ist sehr unwahrscheinlich.

Der Kreml hat sogleich mitteilen lassen, die Haftbefehle gegen Putin und eine Mitstreiterin seien bedeutungslos. Sie können in Russland, das kein Unterzeichner des Römer Statuts ist, nicht vollzogen werden. Die Gewissheit, ohnehin bereits im Visier des ICC zu sein, könnte Putin noch mehr enthemmen, Kriegsverbrechen in der Ukraine anzuordnen oder zuzulassen - er hat nichts mehr zu verlieren.

Gleichzeitig fragt sich, wie Putin dereinst in Friedensverhandlungen eintreten kann mit der Ukraine und dem hinter ihr stehenden Westen, die in aller Öffentlichkeit seine Strafverfolgung als Kriegsverbrecher unterstützen. Putin steht nun offiziell am Pranger. Verhandlungen auf Augenhöhe über eine Beendigung des Krieges sind so schwer denkbar. Ein Waffenstillstand rückt damit in weitere Ferne.»

«Magyar Nemzet»: Ukraine-Krieg ist im Interesse der US-Eliten

BUDAPEST: Über die möglichen Auswirkungen der nächsten US-Präsidentschaftswahl auf die Unterstützung Washingtons für die von Russland angegriffene Ukraine schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Samstag:

«Man kann davon ausgehen, dass wie schon 2020 Trump und Biden aufeinandertreffen werden. (...) Biden würde den Krieg fortführen, «so lange es nötig ist». (...) Trump hingegen würde, die Zeichen der Zeit erkennend, eher für den Frieden kämpfen. Er würde das Schreckensbild vom Dritten Weltkrieg an die Wand malen. (...)

Biden wiederum könnte nur mit einem ernsthaften Gesichtsverlust von seinem Standpunkt abweichen. (...) Der Krieg in der Ukraine steht nicht im Interesse der durchschnittlichen Amerikaner, sondern in dem der amerikanischen Eliten. Trumps Wähler (...) bilden die stille Mehrheit gegen den Krieg, und zwar nicht aus pazifistischen Erwägungen, sondern weil sie auf den gesunden Menschenverstand und die eigenen Interessen hören und sich gegen die aus den Medien und der Massenkultur strömende Verblendung wenden.»