Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«El Mundo»: Weltgemeinschaft muss drohende Implosion Haitis verhüten

MADRID: Zur Situation in Haiti nach dem Mord an Präsident Jovenel Moïse schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Während alle offenen Fragen rund um die Ermordung von Moïse geklärt werden, versinkt Haiti weiter im Chaos. Die Lage wird immer schlechter. Angesichts eines Machtvakuums und eines heftigen Kampfes um die politische Kontrolle fordern die Interimsbehörden von den USA und den Vereinten Nationen die Entsendung von Truppen, um eine totale Anarchie zu verhindern. (...) Die internationale Gemeinschaft muss sich in diesem karibischen Land auf eine Art und Weise engagieren, die sich nicht nur darauf beschränkt, das eigene Gewissen zu beruhigen. Die politische Lage ist außerordentlich ernst. So ernst, dass die UN schnell handeln und eine führende Rolle einnehmen sollte, um eine unkontrollierte Implosion eines Staates zu verhindern, der kaum noch als solcher bezeichnet werden kann.»

«Tages-Anzeiger»: Äthiopien ist schwer zu regieren

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag das Wahlergebnis in Äthiopien:

«Die fairste und freiste Wahl nannte (Ministerpräsident) Abiy den Urnengang, obwohl große Teile der Opposition sich im Gefängnis befinden und ein Fünftel des Landes gar nicht mitmachen durfte. Ist man zynisch, könnte man sagen: Recht hat er trotzdem, weil es unter den äthiopischen Diktaturen davor noch schlimmer war.

Aber auch das kann man bezweifeln, nachdem Abiy das Kunststück fertigbrachte, erst mit dem Erzfeind Eritrea Frieden zu schliessen und dafür den Friedensnobelpreis zu bekommen, um dann gemeinsam mit den Nachbarn auf die eigene Bevölkerung loszugehen, einen Konflikt in der Region Tigray eskalieren zu lassen, den man womöglich auch anders hätte lösen können. (...)

Äthiopien zu regieren ist wie ein Höllenkommando. An allen Ecken und Enden des Riesenreichs findet sich eine Volksgruppe, die sich unterdrückt fühlt und Geld, Macht und so weiter fordert. Es ist die Realität eines Landes, in dem über Jahrzehnte Volksgruppen gegeneinander ausgespielt wurden. Eines Landes, das Abiy in eine Demokratie überführen wollte. (...) Die Wahl ist wohl seine letzte Chance, sich neu zu erfinden, zu den Zielen zurückzukehren, die er ursprünglich einmal hatte.»

«DNA»: Im Kampf gegen Corona muss Exekutive Zwang anwenden

STRAßBURG: Über die am Montagabend anstehende Fernsehansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron schreibt die ostfranzösische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Montag:

«Der Präsident der Republik wird weder Ausgangssperren, noch einen neuen Lockdown verkünden - so weit sind wir noch nicht. Er wird aber erneut einen ernsten Ton anschlagen, denn auch wenn die Lage noch nicht ernst ist, riskiert sie, es zu werden. Die Epidemie gerät erneut außer Kontrolle und bei der Impfung gibt es keine Fortschritte. Zumindest sind diese nicht schnell genug, um die nächste Welle einzudämmen.

Heute Morgen sind noch nicht einmal 40 Prozent der französischen Bevölkerung vollständig geimpft: Das ist die Hälfte dessen, was notwendig ist, um eine kollektive Immunität zu erreichen. Die Exekutive hat erkannt, dass es nicht mehr reicht zu überzeugen, sondern dass jetzt gezwungen werden muss.»

«Corriere della Sera»: Weiter Hindernisse nach G20-Treffen

MAILAND: Zum Treffen der Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Venedig am vergangenen Wochenende schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Bei der Digitalsteuer gibt es einen offenen Konflikt, allerdings mit den Vereinigten Staaten, die diese Steuer als diskriminierend für die amerikanischen Internet-Giganten erachten, wie Finanzministerin Janet Yellen, eine der Protagonistinnen der G20, in Venedig bestätigte. Bei der CO2-Steuer auf Importe besteht der Konflikt vor allem mit Russland und den großen asiatischen Ländern, den wichtigsten Stahlexporteuren. Der Internationale Währungsfonds ist der Ansicht, dass Mechanismen zur Besteuerung an den Grenzen, in der Praxis Zölle, am Ende Zölle und Protektionismus begünstigen würden.

Auch an dieser Front, wie auch bei der globalen Mindeststeuer auf multinationale Konzerne, sind daher nicht alle Hindernisse überwunden. Und auch wenn der Zeitpunkt für den Kampf gegen den Klimawandel günstig ist, ist es wichtig, schnell zu handeln, denn wir sind spät dran, wie der Gouverneur der Bank von Italien, Ignazio Visco warnte.»

«Der Standard»: Die USA dürfen Haiti jetzt nicht alleine lassen

WIEN: Nach dem Mord an Haitis Präsident Jovenel Moïse schreibt «Der Standard» am Montag in Wien:

«Mehrmals schickten die Staaten US-Soldaten, um haitianische Machthaber zu vertreiben oder zu installieren. (...) Die USA und auch die Vereinten Nationen müssen nun im Fall Haiti jedenfalls politisch Stellung beziehen und dürfen das Land nicht alleinlassen. Für die Beruhigung der Lage ist es im ersten Schritt wichtig, den Mord in einer internationalen Untersuchung zu klären. Das wurde bereits eingeleitet. Dass die USA nun eine haitianische Anfrage um militärische Unterstützung ablehnen, kann nur heißen, dass es wieder eine Uno-Resolution zur Entsendung internationaler Truppen geben muss. Sonst gleitet das Land ins Chaos ab.»